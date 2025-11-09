飆車失控撞酒吧！美國佛州週末夜變調 釀4死13傷

美國佛羅里達州8日發生致命車輛飆速失控衝撞知名酒吧事故 （圖／達志影像美聯社）

美國佛州坦帕市一場嚴重車禍導致4人死亡、13人受傷，事發於凌晨時分。一名22歲駕駛在275號州際公路上與另一輛車輛進行飛車追逐，警方嘗試攔截未果。銀色車輛最終失控衝入伊博爾城，撞上當地一間知名酒吧，造成嚴重傷亡。肇事駕駛已被警方逮捕，面臨四項過失殺人罪和四項加重逃脫致人重傷罪的指控。

這起悲劇發生在凌晨12點40分左右，當時兩輛汽車正在275號州際公路上進行危險的飛車追逐。警方立即啟動PIT車輛追擊戰術，試圖攔下這些違規超速的車輛，但未能成功。其中一輛銀色車輛逃進了伊博爾城，最終在轉角處失控撞上一間知名酒吧。

坦帕警察局長表示，事發當時人們正在伊博爾城玩得很開心，但一名粗心魯莽的駕駛卻奪走了多人的生命。原本歡樂的週末夜頓時變成災難，尖叫聲四起，在酒吧外的民眾一一倒地。這起事故造成3人當場死亡，另有1人送醫後不治，總共4人喪生。此外，還有13名傷者，其中2人傷勢嚴重。

據警方調查，肇事車輛以時速將近160公里的速度狂飆，22歲的駕駛已在現場被警方逮捕。目前這名駕駛面臨四項過失殺人罪和四項加重逃脫致人重傷罪的嚴重指控。

這起悲劇提醒大家，魯莽駕駛不僅危及自身安全，更可能造成無辜民眾的傷亡。警方正持續調查事故的完整經過，並呼籲民眾遵守交通規則，切勿超速或參與危險的飛車行為。

【危險動作，請勿模仿】

