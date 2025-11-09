飆車害命！美國佛州「車輛高速撞同志酒吧」 至少4死13傷

即時中心／林耿郁報導



美國佛羅里達州坦帕市（Tampa）9日凌晨發生重大車禍。一名涉嫌街頭飆車的22歲駕駛，在警方追捕下高速狂飆，最後車輛失控，撞上市區一間同志酒吧的戶外座位區，造成至少4人死亡、13人受傷，其中2人傷勢危急。

飆車害命！BBC報導，坦帕市警局表示，這起重大死亡車禍，發生時間約為當地9日凌晨1點多，警方空中巡邏隊發現一輛高速蛇行的車輛，確認該車曾參與街頭競速，隨即通報佛州公路巡警（FHP）展開攔截。

警方一度嘗試使用俗稱「PIT戰術」的強制攔停法，試圖讓嫌犯車輛旋轉停下，但未能成功，於是中止追捕。

該車繼續高速闖入市區，隨後失控衝撞當地同志友善酒吧「Bradley’s」的露天座位區，超過十多名民眾遭波及。

警方表示，3名民眾當場不治，另1人送醫後傷重身亡，另外13名傷者中，2人情況危急、7人情況穩定，另有4人已出院或當場接受處置。

警方已拘捕肇事的22歲男性駕駛，正進一步調查其動機與行車狀況，目前尚無證據顯示此為針對特定族群或場所的攻擊。

坦帕警察局長李．柏克沃（Lee Bercaw）形容這起事故是「毫無意義」的悲劇，強調：「魯莽駕駛讓無辜者付出生命代價，我們將全力為受害者伸張正義」。

坦帕市長卡斯特（Jane Castor）也在X平台發文表示哀悼，稱「整座城市都感受到嚴重損失」。





