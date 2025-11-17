飆車炸街圍毆正義哥 逮8煞

警方調閱監視器逮捕趙姓男子等八人到案，訊後依傷害、聚眾鬥毆移送法辦。（記者陳金龍翻攝）

記者陳金龍∕台中報導

二十九歲趙姓男子等人在十七日凌晨駕駛改裝賓士車在台中市西屯區繞行、製造噪音，陳姓居民不滿，拿出滅火器朝賓士車猛噴，趙男等人持球棒下車毆打陳男，釀陳全身擦挫傷；警方獲報先後查獲五車、八人到案，涉嫌動手的男子落網後向警方供稱，當時是因債務糾紛到附近找人，卻被陳男噴滅火器才打人，訊後依傷害、聚眾鬥毆罪嫌移送法辦，警方將擴大追查是否是討債集團犯案。

多名男子昨日凌晨一時五十分開著五輛改管賓士、豐田轎車到台中市西屯區西屯路及寶慶街五十巷一帶「炸街」繞行，因嚴重影響安寧，四十五歲陳姓民眾看不下去下樓理論，並隨身攜帶一瓶乾粉滅火器，因認為其中一輛白車想撞他，拿起滅火器朝白車噴灑，引發車主不滿，停車持球棒追打，接著五、六人分持球棒加入圍毆，最後將陳男打趴後一哄而散。

警方啟動快打到場，發現被圍毆的陳姓男子（中）頭部、全身多處擦挫傷，手指也骨折，趕緊叫救護車將他送醫。（記者陳金龍翻攝）

警方隨後獲報趕至，將不支倒地躺在路面的陳男扶到路邊，並叫救護車送醫，陳男頭部還有全身多處擦挫傷，手指骨折，所幸送醫後意識清楚，沒有生命危險。

台中市第六警分局表示，昨日凌晨一時五十七分接獲報案，凌晨二時一分啟動二十四名快打警力火速趕赴現場，立即將陳男送醫，隨後調閱監視器，逮捕趙姓男子、三十二歲高姓、二十歲周姓、二十三歲劉姓、三十三歲蔡姓等五人，依傷害、聚眾鬥毆移送法辦；隨後又查獲三十二歲王姓男子等三人到案，並起出犯案球棒，至於是否涉入圍毆將進一步釐清。

八人落網表示，當時原本因債務糾紛到附近找人，但沒有找到才會在街頭來回繞行，因陳男突然拿滅火器噴灑才會持球棒圍毆，警方將擴大追查是否是討債集團犯案。