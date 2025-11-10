飆速畫面曝！桃機白牌車「載客拒檢」尾門還沒關…加速跑了 航警險被撞
記者羅欣怡／桃園報導
桃園機場一輛租賃車昨（9日）在機場違規載客，航警發現後上前制止，駕駛上完行李後，連車廂門都還沒關，直接載著乘客踩油門加速落跑。警方表示，將通知駕駛以及攬客行為人到案說明，最高可開罰9萬元罰鍰，並得吊扣駕照及牌照1個月至3個月。
網友在《爆料公社》PO出一段36秒影片，9日下午2時30分，一輛黑色轎車停在二航廈外，駕駛下車替剛下飛機的男子將行李放置在後車廂，男子上車坐在後排座位，駕駛隨即上車，才上車就被航警攔查，後車廂的門都還沒闔上，駕駛踩了油門就跑，員警追了一段路後立即以無線電通報。
對此，航警局指出，保安大隊同仁發現一租賃小客車於轉角畫設有紅線處所，載運列管違規攬客行為人所招攬旅客，為考量現場員警及旅客安全，故未強制攔停該車。
針對駕駛人與林姓違規攬客行為人共同違法載客，後續將通知兩人到案說明，依違反公路法第77條第1項，函請桃園市政府交通局裁處新臺幣9000以上9萬元以下罰鍰，並得吊扣駕照及牌照1個月至3個月；違規招攬旅客之行為，依違反民用航空法第119-3條第1項第2款，函請民用航空局裁處新臺幣5000元以上2萬5000元以下罰鍰。
航警局強調，該車紅線違規臨時停車、不服警察指揮稽查、未依規定使用方向燈及跨越槽化線等交通違規行為，均已依違反道路交通管理處罰條例製單，得裁處新台幣1萬2400百元至3萬6000元之罰鍰，並吊扣其駕駛執照6個月。
有網友提到，違規載客的休旅車車牌疑似是假車牌，針對這點，航警局也表示，要等駕駛以及攬客的林男到案後才能進一步確認。
