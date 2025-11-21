彰化埔心發生嚴重車禍。一名男子在斑馬線旁，等綠燈亮要過馬路，卻有違規車肇事後失控，衝過來，把他撞飛。事發當時，現場有4輛車同時經過，一度被認為是＂競速釀禍＂，不過警方澄清，肇事的43歲沈駕駛並非競速，他自述當時是趕著要去接孩子回家。

飆速趕著接小孩回家? 逆向超車撞飛等紅燈男再撞進超商。(圖／TVBS)

監視器畫面完整記錄了這起驚險的車禍過程。當時肇事的BMW轎車發現前車準備左轉停下來，肇事駕駛沒減速，逆向超車瞬間撞上左轉車，失控再撞上外側車輛，兩車隨即併行失控衝出。肇事車不僅撞上等待過馬路的行人，撞進超商，另一輛深色車也往巷道邊衝撞，最後撞上另一車及超商牆壁才停下來。撞擊後的現場碎片四散，場面十分混亂。

廣告 廣告

飆速趕著接小孩回家? 逆向超車撞飛等紅燈男再撞進超商。(圖／TVBS)

目擊民眾表示，左轉車的女性駕駛在事故後摀著胸口，看起來十分疼痛，但被撞的行人情況更為嚴重。根據警方調查，被撞的行人是40歲的李姓男子，他在事故中受到嚴重傷害。肇事駕駛為43歲的沈姓男子，他並非如外界猜測在競速，而是因為急著去接孩子而冒險超車。

逆向超車釀禍 等紅燈行人遭撞飛。(圖／TVBS)

溪湖分局交通分隊長洪健傑表示，這起事故是因為駕駛趕時間而逆向超車，又在路口遇到左轉車輛，最終造成了如同「碰碰車」般的連環撞擊。這起事故總共造成5輛車受損，4人受傷送醫。

逆向超車釀禍 等紅燈行人遭撞飛。(圖／TVBS)

事故發生在20日晚間8點多，地點位於彰化埔心一家超商門口。附近民宅的監視器不僅拍下了整個驚險過程，還記錄了巨大的撞擊聲響，清晰呈現了這起嚴重車禍的全貌。

更多 TVBS 報導

離譜！ 轎車沿路打右轉燈 竟左偏「逆向撞騎士」還肇逃

糟糕卡住！ 轉彎撞破早餐店大門 竟是駕駛「卡痰」害的

酒店嗨整晚！疑酒駕瑪莎拉蒂撞人 駕駛肇逃還勸女伴：快逃

高雄2機車相撞噴飛！男騎士手臂見血 女騎士酒駕上銬逮捕

