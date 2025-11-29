民視

飆速阿公! 電動車騎進車廂 高雄捷運:代步車並無違規

南部中心／莊舒婷、林樹銘 高雄市報導

高雄有民眾搭乘接運時，發現有民眾把外觀絢麗的電動車騎進捷運車廂，直呼對方是飆速阿公！不過這樣的狀況也讓不少民眾直呼不太妥當、有點危險，高捷介入了解後，發現騎車的是一名長者，而他的交通工具不是一般電動車，而是三輪電動代步車，因此並沒有違規。

為了行動不便的長者或身心障礙民眾，高捷有安排專用車廂。（圖／民視新聞）

列車進站車門一打開，乘客紛紛上車，搭捷運通勤上班上課，是不少高雄人的日常，不過就有網友目擊，有人直接把電動車騎進車廂。一台電動車直接停在車廂內，外觀是時尚的寶寶藍色，搭配可愛的熊熊造型，只是就有民眾質疑，這車真的能上捷運嗎？民眾：「電動車電動車，應該是那種微型電動二輪車，蠻危險的如果他突然壓到油門暴衝撞到，有很多那種危險因素存在。」民眾：「我看起來就像微型機車啊，因為我覺得不行因為是機車有牌照的，我覺得是不行的。」

高雄捷運考量身障者也有通勤需求，因此代步車可以進出。（圖／民視新聞）不過高捷說，這名乘客是位年長者，騎乘的車輛也不是一般二輪的電動車，而是三輪式電動代步車，並沒有違規。聲源：高捷公司公共事務處處長王柏雁：「該旅客為老人家，駕駛電動代步車，於早上約8：50在O12鳳山站出站，可能是外觀過於絢麗引發注目。」有不少行動不便或身心障礙者，會以這種三輪電動代步車，當作代步工具，是可以合法進入車廂的，不過像是這種兩輪電動機車，或是微型電動二輪車，就不能上車。聲源：高捷公司公共事務處處長王柏雁：「於站區或車廂內，不可攜帶或騎乘非本公司公告許可之車輛，或其他類似動力機具，但領有身心障礙手冊或其他經本公司許可者，可使用坐乘式輪椅或代步車，以不超過時速5公里速度於車站內通行。」捷運車廂都有規畫無障礙空間，就是希望行動不便的民眾，依然能方便搭車，這回長輩騎的這一輛，外觀太醒目，也難怪掀起討論。

