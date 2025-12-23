飆速185公里撞拖車！廣末涼子過失傷害遭起訴 狠踹護理師結果出爐

記者林汝珊／台北報導

日本女星廣末涼子4月因車禍送醫，卻因涉嫌對護理師施暴，以傷害罪現行犯遭警方逮捕，並接受藥物檢查。之後更被爆出車禍當時車速高達185公里，引起譁然。對此，靜岡縣掛川區檢察廳於22日以違反《機動車駕駛處罰法》中的過失駕駛傷害罪名，正式起訴廣末涼子。

綜合日媒報導，廣末涼子4月在靜岡縣掛川市的新東名高速公路，疑似以時速約185公里駕車追撞前方大型拖車，造成同車男性骨折。然而事發後在醫院內，多次踢踹護理師，警方隔日以涉嫌傷害罪將她以現行犯逮捕並移送檢方。

針對高速公路事故部分，檢方最終決定提起公訴、踢踹護理師的傷害嫌疑，則裁定不起訴。廣末涼子所屬經紀公司也在官方網站發表聲明致歉，表示：「對於此次事件造成各界極大的擔憂與困擾，作為所屬公司，我們在此再次致上最深切的歉意。」

