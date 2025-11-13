飛上海延誤9.5hrs「賠1千8」 旅客批：「南航」不關心

有旅客搭機飛往上海，卻在候機室等了9個半小時，中國南方航空說，因為天氣原因，導致前班飛機延誤，上百位旅客受影響。有旅客認為，南航只給1800元賠償，不聞不問，凌晨1點多也沒發水跟餅乾。對此南航回應，有持續關心跟提醒，賠償每人1800元是依規定辦理。

中國南方航空CZ3096班機從桃園飛往上海，因天氣因素導致前班機延誤，造成超過100名旅客在候機室等待長達9個半小時，引發旅客不滿。多位旅客抱怨航空公司在漫長等待期間未妥善照顧乘客，尤其是現場有老人及兒童，連基本茶水供應都缺乏。

事件發生於原定12日晚間18:05起飛的班機，因延誤直到隔日凌晨才能登機。據旅客劉先生表示，南航副主任雖有詢問旅客是否領到餐券，但對其他需求如礦泉水等完全沒有回應。多位旅客因此拿出手機錄影表達不滿，質疑航空公司是否認為1800元就能打發所有人。面對旅客的抗議，南航機場站副主任回應表示賠償金額是按照公司規定，依延誤時間長短決定賠償金額。

有旅客求償1萬8，南航：不合規、依規定賠償每人１８００元。（圖／TVBS）

南航對此事件做出回應，強調航班延誤是因天氣原因導致前班飛機晚到，才造成9小時30分的延誤。南航澄清現場沒有人因此昏倒，且約有5位國小孩童和幾位長者都有受到特別關心。南航表示整個過程中有持續關心並提醒旅客，包括在17:50於登機口廣播航班延誤並發放300元餐券，18:36和20:28兩次透過公司運行網及機場螢幕和廣播通知延誤時間，並因兩次推延額外補償每人200元。

南航也指出，在20:40有詢問並關心旅客，20:50至21:10間帶領旅行團中較年長的旅客至D5沙發休息區休息，21:00致電貴賓室暫時不讓旅客離開，22:00至24:00協助旅客辦理退關退運，最終有9位旅客取消行程。在00:00發放1800元現金賠償，直到02:50才開始登機。前F16飛官饒自強解釋，若航班延誤三四個小時起飛，飛機還需要一兩個小時重新加油和運補，且重新起飛必須向桃園機場申請起飛時段。根據規定，航班延誤4小時賠償900台幣，延誤9.5小時共賠1800元。然而，旅客們第一天的行程住宿費都只能打水漂，隔天行程也因此被打亂，對此感到相當不滿。

