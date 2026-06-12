飛不到3小時就到！福岡5大必玩行程：拉麵街、太宰府、進擊的巨人一次收集

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不只豚骨拉麵，福岡5大必去景點公開，動漫朝聖、露營度假全包了。（Booking.com供圖）

日本向來是台灣人最愛的出國目的地，而距離台灣飛行時間不到3小時的福岡，更是近年自由行旅客熱門首選。相較於東京、大阪的人潮擁擠，福岡擁有便利交通、美食文化、特色街區與自然景觀等多元魅力，不論是週末快閃、三天兩夜小旅行，或是深度探索九州，都相當適合。全球旅遊平台「Booking.com」就推薦5大必玩行程。

1. 博多麵街道：一碗豚骨拉麵開啟福岡之旅

說到福岡，最具代表性的美食非豚骨拉麵莫屬。位於博多車站內的「博多麵街道」，集結多家福岡知名拉麵品牌，是許多旅客抵達後的第一站。

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不同店家各有特色，有的主打濃郁乳白色湯頭，有的強調清爽順口風味，再搭配博多拉麵經典的細麵口感，讓人一次就能感受福岡的飲食文化。

「太宰府天滿宮」承載深厚歷史文化，吸引許多旅人前來祈求學業、工作與人生方向順利。（Booking.com 供圖）

2. 太宰府天滿宮：感受千年神社的療癒氛圍

除了美食之外，福岡也擁有深厚歷史文化底蘊。其中最受歡迎的景點之一，就是有超過千年歷史的「太宰府天滿宮」。

作為日本著名的學問之神信仰地，承載深厚歷史文化，吸引許多旅人前來祈求學業、工作與人生方向順利。漫步在古樸參道與優雅的日式庭園中，緊繃的日常節奏也隨之沉澱。

「Snow Peak YAKEI SUITE ABURAYAMA FUKUOKA」融合露營美學、山林景觀與舒適住宿。（Booking.com 供圖）

3. Snow Peak油山露營地：住進山林享受慢活

近年露營與戶外旅行成為全球旅遊新趨勢，福岡近郊的油山也因此受到許多旅客關注。

由日本知名戶外品牌打造的住宿空間，將露營、美景與舒適住宿結合，即使沒有露營經驗，也能透過免裝備方案輕鬆體驗戶外生活。白天欣賞山林景色，夜晚抬頭仰望星空，遠離都市喧囂的環境，讓人能真正放鬆身心。對習慣忙碌生活的旅客而言，這種貼近自然的旅行方式格外具有吸引力。

「藥院」匯聚風格家居店、廚具選物店與咖啡館等，街區氛圍靜謐卻充滿品味。（Booking.com 供圖）

4. 藥院街區：最懂生活美學的人都在逛這裡

如果喜歡日本雜貨、設計選物與咖啡文化，絕不能錯過福岡的藥院地區。

這裡不像熱門商圈那樣熱鬧喧囂，反而多了一份悠閒與質感。街道上聚集許多選物店、家居品牌、餐具專賣店與特色咖啡館，不少旅人甚至專程來尋找具有日本生活風格的器皿與家飾。逛街不只是購物，更像是一場關於生活品味的探索之旅，也成為近年許多女性旅客與文青族群特別喜愛的福岡景點。

5. 進擊的巨人博物館：動漫迷必訪朝聖地

動漫旅遊近年熱度持續攀升，而從福岡出發即可輕鬆抵達的大分縣日田市，正是人氣作品《進擊的巨人》作者諫山創的故鄉。

當地設有相關展覽與紀念空間，展示創作歷程、角色設定與作品世界觀，讓粉絲能近距離感受這部全球知名作品的魅力。除了動漫朝聖之外，日田老街也保留濃厚江戶時代風情，被譽為「九州小京都」，漫步其中別有一番韻味。



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