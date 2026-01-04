飛不回美國！李奧納多和小24歲女友度假 「遇川普軍事行動」缺席影展

記者王培驊／綜合報導

好萊塢巨星李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）原定現身2026年棕櫚泉國際影展頒獎典禮，卻因國際局勢突變臨時缺席。外媒指出，隨著美國總統川普下令對委內瑞拉展開軍事行動，南美與加勒比海一帶空域實施嚴格航空管制，導致李奧納多無法自加勒比海飛往美國加州，只能線上領獎。

李奧納多和女友維多利亞因為空域受限，無法如期返回美國。（圖／翻攝自Leonardo DiCaprio、Vittoria Ceretti IG）

現年51歲的李奧納多，原本預計在1月3日舉行的頒獎典禮上，憑藉電影《一戰再戰（One Battle After Another）》獲頒「沙漠棕櫚成就獎（Desert Palm Achievement Award）」。然而，由於空域受限，他人仍停留在聖巴瑟米（St. Barts）和27歲的超模女友維多利亞伽里蒂（Vittoria Ceretti）度假，無法如期返美，只能透過視訊方式接受榮耀。

廣告 廣告

棕櫚泉國際影展也對此發表聲明表示：「李奧納多狄卡皮歐因突發的旅行中斷與空域限制，今晚無法親自出席。雖然無法現場與他一同慶祝，但我們仍非常榮幸表彰他傑出的作品與對電影的長期貢獻。」

事實上，南加州多座機場也同步公告航班延誤與地面停飛措施，顯示此次國際衝突影響層面廣泛。李奧納多在跨年前夕曾被拍到與亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）及其伴侶勞倫桑切斯（Lauren Sánchez）一同在加勒比海度假，卻因突如其來的軍事行動被迫滯留當地。

儘管無法親自出席，李奧納多的影壇影響力依舊強勁。《一戰再戰》全球票房已突破2.05億美元，並被影評人協會選為2025年度最佳電影之一，也被視為今年奧斯卡的熱門競逐作品。接下來，他還將角逐評論家選擇獎最佳男主角，持續在頒獎季發光。

不過，李奧納多近年也多次公開表達對電影院未來的憂心。他直言電影產業正以極快速度轉變，從紀錄片到劇情片上映檔期愈來愈短，觀眾習慣改變，讓戲院是否會變成「像爵士酒吧一樣的文化遺跡」成為未知數。他坦言：「讓觀眾走進電影院，正變得愈來愈困難。」

今年棕櫚泉國際影展仍星光熠熠，包括麥莉希拉、提摩西夏勒梅、亞當山德勒、阿曼達塞佛瑞、麥可B喬丹等人皆預計出席，影展將一路舉辦至1月11日。不過，李奧納多因國際衝突缺席，也成為今年影展最具話題性的插曲之一。

更多三立新聞網報導

愛女元旦陳屍飯店！疑因「用藥過量」猝逝房內 傳奇影帝沉痛發聲了

影帝女兒「疑吸毒過量陳屍飯店」！遺體全變藍紫色 案發第一現場曝光

直擊／BABYMONSTER新歌台灣首演全場嗨翻！雅賢中文突喊：抱歉再來一次

BABYMONSTER台北開唱「維安升級」！警加派40人戒備 主辦設13道安檢門

