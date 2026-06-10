飛了17年、900航班 加拿大機長沒合法執照

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▲年薪300萬美元、飛遍全球17年⋯加拿大航空機長被捕：執照是假的（圖／截自Ｘ）

[NOWNEWS今日新聞] 如果你曾在2009年至2025年間搭乘過加拿大航空的班機，有一個令人不安的可能性：你的機長，可能根本沒有合法的駕駛資格。加拿大安大略省皮爾區警方日前披露，一名加拿大航空前機長涉嫌在長達17年的時間裡，使用偽造的飛行員執照駕駛客機，橫跨國內外航線共超過900個航班，乘客數以萬計，而他每年領取的薪資高達近300萬美元（約新台幣9,400萬元）。

▲年薪300萬美元、飛遍全球17年⋯加拿大航空機長被捕：執照是假的（圖／美聯社／達志影像）

「伊卡洛斯計畫」：四個月調查、一個震驚航空業的逮捕

警方將這次調查命名為「伊卡洛斯計畫」（Project Icarus）——取名自希臘神話中飛得太高、最終墜落的伊卡洛斯，隱喻意味濃厚。歷經四個月的大規模詐欺調查，警方於6月1日正式逮捕現年59歲的安大略省巴里市居民Geoffrey Wall，並於6月9日對外公布調查結果。Wall目前面臨欺詐罪、擾亂公共秩序罪、兩項使用偽造文件罪等多項刑事指控，案件尚未經法院審理。

從軍人到機長 橫跨17年的騙局

Wall的飛行生涯看似輝煌。他早年在加拿大皇家空軍服役12年，駕駛過海王直升機、完成過南斯拉夫戰爭的兩次海外部署，1998年加入加拿大航空後更一路飛遍DC-9、空巴320、波音767、787，直到2025年退休。

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然而問題就藏在2009年——當他從副機長晉升為機長的那一刻起。

根據加拿大法規，所有大型航空公司客機的機長，必須持有「航空運輸機師執照」（Airline Transport Pilot Licence，ATPL），這是加拿大民航最高等級的飛行執照，需通過一系列嚴格的書面考試方可取得。

Wall雖然持有有效的商業飛行員執照（Commercial Pilot Licence），卻從未取得ATPL。警方指控他偽造相關文件，欺騙加航與加拿大運輸部長達16年，甚至在事跡敗露後，試圖向警方提交虛假報告掩蓋罪行。

警方神比喻：「拿家庭醫師執照去做腦外科手術」

警方在記者會上對這起事件做出了一個讓人印象深刻的比喻：「這就像一位只持有家庭醫師執照的醫生，卻在自己的診所裡替人進行腦外科手術。」這個比喻精準點出了問題的核心——Wall並非毫無飛行能力，但他所持有的執照等級，與他實際執行的任務之間存在巨大的法律落差。

加航：飛安未受影響 但承認內部審核有漏洞

加拿大航空在聲明中強調，事件並未對飛行安全構成實質風險。理由是Wall雖然缺乏ATPL，但他持有有效的商業飛行員執照，且在整個任職期間始終通過每六個月一次的定期技能考核，以及每年由加拿大運輸部認可的飛行測試，「展現出高水準的駕駛能力」。

加航表示，在發現問題後已立即將Wall停飛，並主動向加拿大運輸部通報，目前他已確認不再受僱於加航。事件曝光後，加航已完成內部審計，暫未發現其他機師有類似不合規情況。

然而，這份聲明並未能完全平息外界疑慮——一家年收入數十億美元的航空公司，為何在長達16年的時間裡，每年兩次核對機師執照資料的機制，卻未能發現這個漏洞？

從機長到大學協調員 退休後才被起底

更令人意外的是，Wall退休後竟成為喬治亞學院（Georgian College）軍人學生支援計畫的兼職協調員，協助退伍軍人與現役軍人過渡到大學生活。學院目前確認他為兼職員工，但以「案件仍在調查中」為由，拒絕透露其目前的職務狀態。

這個結局，或許是整件事最諷刺的部分——一個靠著偽造執照在天空中飛行了17年的男人，退休後的工作，是幫助別人「誠實地」建立自己的職涯。

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