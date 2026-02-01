飛來橫禍！台中轎車撞倒號誌桿 72歲婦遭波及送醫

今天下午4點左右，台中市北屯區東山路發生交通事故，一輛轎車行經路口時不明原因失控，撞倒臭豆腐店前的號誌桿。倒下的號誌桿疑似擊中一名72歲老婦，造成其頭部撕裂傷，隨後被送往台中慈濟醫院治療。

台中北屯轎車撞倒號誌桿，72歲婦人遭波及送醫。（圖／翻攝畫面，下同）

警方指出，肇事車輛由一名19歲男子駕駛，車上另有一名15歲乘客，兩人僅受輕傷，並拒絕送醫。事故發生後，車輛卡在號誌桿前，駕駛未受困。

目前警方已介入調查，駕駛是否涉及酒駕及事故詳細原因，仍有待進一步釐清。

