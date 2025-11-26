飛來橫禍！國道「傳動軸」噴飛砸車 安全氣囊全爆

一輛休旅車24日行經國道3號彰化快官路段時，突然噴來1支傳動軸撞上車頭。（圖／Threads@son10617）





一輛休旅車24日行經國道3號彰化快官路段時，突然噴來1支傳動軸撞上車頭，安全氣囊全爆開，陳姓男子嚇得趕緊煞車停路肩，人生跑馬燈瞬間閃過，直呼真是命大。國道警方初步了解，南下車道的小貨車傳動軸掉落，被半聯結車輾過才彈飛撞到休旅車，事故釀成2車損，大塞車1公里，小貨車駕駛要賠慘了！

國道南下車道，有車冒出陣陣黑煙，接著一根東西噴飛掉到北上車道，下一秒這根東西彈了兩下，迎面直擊，駕駛根本來不及閃，被撞到擋風玻璃碎了不說，車內安全氣囊還全都爆開。

遭傳動軸砸車車主：「是有看到一團黑煙，我就是有看到一團東西噴過來，下一秒就撞到了，前面三顆安全氣囊就爆開，整個爆開之後，我整個人是恍神，就覺得好像在走人生跑馬燈。」

事發就在24日上午10點多，國道三號北上彰化田中路段，陳先生開車要去和美拜訪廠商，意外飛來橫禍，車內安全氣囊爆開，緊急停到路肩，後方剛好有工程車，幫他將棍狀物撿起來才知道，原來是貨車的傳動軸惹禍。

遭傳動軸砸車車主：「一台3噸半的貨車，它傳動軸掉在南下車道，後面有一台聯結車就輾過去之後，噴到北上車道這邊，它彈第二下的時候就撞上去了。」

57歲的林姓男子開小貨車，傳動軸脫落，被後方的聯結車輾過，噴飛逆向直衝北上車道砸到休旅車，陳先生不僅腳受傷，剛買兩年的愛車，車頭刮傷毀損A柱也傷到，維修費超過30萬元。

保養廠業者卓賢祿：「中心傳動軸有一個十字軸承用久它會萎縮，萎縮就是要把整隻傳動軸拔下來換那個十字軸承，你要是不換到最後它就會斷掉。」原來貨車是後輪傳動，中間的十字軸承，老舊萎縮卻沒換，時速超過60、70公里，就有掉落風險，宛如行車不定時炸彈。

車行業者林毅勳：「碰撞感知器通常會安裝在我們的水箱架跟車體大樑的位置，砸過來剛好去砸到它的感應的範圍，就會啟動我們的安全氣囊。」

據了解林姓男子的小貨車，在2個月前有進廠維修，當時是否有檢查傳動軸要再釐清，但這一掉害大塞車1公里，砸毀2車必須賠償，還有罰鍰最高1萬8，真的賠慘了。

