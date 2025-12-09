飛來橫禍！ 駕駛行經社區 車窗突遭砸碎片四濺

新北市 / 綜合報導

昨(8)日中午，一對許姓夫妻開車行經新北市永和區環河西路某處社區，擋風玻璃突然被不明物體砸中，當場碎成蜘蛛網狀，夫妻倆全身也被噴到玻璃碎片，當場嚇壞！不過這砸落物看起來不像是大樓外牆，社區也沒有外推陽台可以放盆栽，疑似是有人用丟的，對此當事社區表示會再多加留意，警方也將協助調查。

駕駛開車行駛在河堤邊，突然天外飛來一個不明物體，直接砸中擋風玻璃，當場碎成蜘蛛網狀，車內滿是玻璃碎屑，砸下來的就是這咖啡色的碎片，像是某種容器。

事發就在昨日中午新北市永和區，許姓男子載著太太路過突然挨砸，兩人飽受驚嚇， 當事人家屬許小姐：「 (父母)他們身上也都是 ， 有被噴到那個玻璃的碎片 ， 報紙就剛好在那時候飄下來 ， 所以是有猜說就是可能 ， 可能是報紙有包著這樣子 ， 然後一起丟下來。」

記者李采臻說：「環河西路二段，這邊的社區，可以看到幾乎都沒有外推陽台，不過民眾開車行經，被疑似包著報紙的陶瓷碎片砸到，疑點重重，也相當危險。」

許小姐的爸媽，當天從洗衣店離開，開車不到100公尺就被砸中，一開始研判是不是大樓磁磚，但外觀不合，若是盆栽掉落，社區並沒有外推陽台，再加上落下的地點是車道，疑似是人為拋擲。

SB附近店家：「 這間有個光頭女生 ， 之前有砸(潑)髒水 ， 從她們家潑過去這樣 ， 對啊我們有客人就是差點被她砸到。」 新北警永和分局新生所副所長許慶舜說：「已調閱周邊監視器，及查訪附近住戶，以釐清詳細掉落原因。」

對此當事社區回應，戶數多難尋人，會協助多加留意.勸導，究竟是無心還是刻意，當事人表示暫不提告，儘管維修費初估5、6萬，至少人平安，。

