即時中心／綜合報導

今天上午在高雄小港區營口路跟高鳳路，一輛聯結車疑似因緊急煞車，導致車上大型鋼製品瞬間掉落，波及一旁停放的轎車，所幸當時沒有其他人車經過，沒有人員傷亡。

高雄這輛聯結車上的鋼製品掉落後，差點砸中停放在一旁的轎車，警方獲報後到場維持交通，還好當時現場車流量不高，並無造成傷亡，警方正在釐清詳細事發原因。

快新聞／飛來橫禍！高雄聯結車疑急煞車 鋼製品掉落波及轎車

高雄小港一輛聯結車上的鋼製品掉落，波及一旁小轎車。（圖／民視新聞翻攝）





