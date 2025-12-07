飛來艷福還送錢？ 男子聽信假女網友甜言蜜語淪詐欺共犯 判刑5月

基隆地院審理後，認定林男無法提供李女的相關資料佐證，認定他觸犯洗錢罪，判處有期徒刑5月，併科罰15萬元。(記者吳昇儒攝)

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名林姓男子去年8月15日透過臉書結識一名自稱「李婉」的女子，並開始交往。過沒多久，李女稱要到台灣與林男同居，要將50萬港幣匯至林男戶頭，但他需先寄出提款卡及密碼。林男竟配合寄出，淪詐欺共犯。基隆地院審理後，認定林男無法提供李女的相關資料佐證，認定他觸犯洗錢罪，判處有期徒刑5月，併科罰15萬元。

檢警調查，林男的帳戶被詐騙集團利用做為人頭帳戶，設置匯款斷點，造成多位民眾受害，依法將他移送法辦。檢察官偵訊後，依涉犯洗錢罪，將他起訴。

廣告 廣告

林男被逮後喊冤表示，在社群軟體「臉書」群組上認識一名網友後，對方提供一組「LINE」的ID與自己建立聯繫管道，對方自稱「李婉」目前住在中國香港，聊天過程中互有好感，李女宣稱要跟自己同居並考慮結婚，並要匯港幣50萬元到台灣當作生活費。

林男向法官稱，對方說要避稅，但因其在台灣的父親帳戶被警示，要直接將錢匯到自己帳戶，但卻被外匯管理局的人查獲，要自己與其連繫；才會依照暱稱「外匯管理局人員張勝豪」的人員指示，將密碼及提款卡寄出。

法官調閱資料後認為，林男與李女相識不到10天，對方卻願意提供50萬元港幣給林男，顯有異狀，且林男年近50歲，其社會歷練應知不能任意將密碼及提款卡寄出；此外，若林男所稱屬實，等同有企圖逃稅之虞，加上明知李女尚有父親，卻未請她匯給對方，說法可疑，加上其無法提供李女或其父親的相關資料，因此認定林男本有幫助洗錢犯意。

法官認定，林男提供提款卡及密碼供他人從事財產犯罪，嚴重危害社會治安，造成被害人求償上之困難，且始終否認犯行，犯後態度不佳，也未賠償被害人損失，故依觸犯洗錢罪，判處有期徒刑5月，得易科罰金，併科罰15萬元。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

【看原文連結】

更多自由時報報導

涉詐被中國關1年遣返 19歲男曝：被騙到柬埔寨、沒賺錢還被虐

鼻酸！清寒男大生打工積蓄遭騙光 跟阿嬤徹夜聊天後走絕路

獨家》驚悚！台南女警開紅單 竟遭斧頭砍傷

公園溜滑梯驚見「情侶」野戰！家長傻眼：怎麼會是阿公和阿婆？

