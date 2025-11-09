飛來豔福「順便」性侵？高雄色男辯「有和解喔！」法官仍不准他緩刑

記者洪正達／高雄報導

劉男撿屍小雪，即便以和解完畢為由力求緩刑仍遭法官拒絕。（示意圖／Pexels）

高雄劉姓男子2024年某晚駕車暫停在某路邊，此時女子小雪（小雪）因不勝酒力正在等待多元計程車，沒想到卻誤上劉男車輛，劉男竟起色心將對方載往摩鐵性侵，後續雖以19萬元與小雪和解，仍遭高雄高分院依涉犯妨害性自主罪嫌判處3年1個月，不得緩刑，全案可上訴。

判決指出，小雪在2024年4月26日晚上因酒醉在苓雅區新盛二街等待白牌計程車前來，卻誤將暫停中的劉男車輛當成多元計程車，拉開車門就坐上去，劉男此時起色心，順勢將小雪載往摩鐵性侵，後來小雪醒來發現異狀向警方報案，員警傳喚劉男到案說明，訊後依強制性交罪送辦、起訴，一審時法官考量他認罪，依法判處3年4個月徒刑。

廣告 廣告

劉男上訴時主張，他並非預謀犯案，也不是隨機犯下重大惡行的慣犯，而且他賠償19萬元取得和解，也獲對方同意緩刑，希望法官可以網開一面。

但高雄高分院調查，劉男要性侵前曾詢問友人「撿屍」是否有罪，友人仍力勸他將小雪載往派出所，但劉男不聽勸仍性侵得逞，因此法官認為在已和解前提下可酌情減刑為3年1個月，但不得緩刑，全案可上訴。

不良行為，請勿模仿！

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

尊重身體自主權，請撥打110、113

性侵害就是犯罪，請撥打110、113

更多三立新聞網報導

高雄暗夜槍響！警靠近「全車毒味」毒蟲竟衝撞員警…挨6槍仍加速逃逸

求復合失敗變奪命殺神！埋伏槍擊「卡彈攏是命」男老師殺人未遂終定讞

淒美故事上演！高雄情侶口角女跳橋男急摳119 警消垂降…他倆緊緊相擁

女大生慘成「供品」遭壽星性侵還「OneByOne」5男同學圍觀下場曝

