飛倫敦超支重製經典 陳奕迅25年後再當K歌之王

歌神陳奕迅（Eason）近日遠赴英國，在擁有140年歷史的Lyndhurst Hall錄音室，與60位頂級樂手組成的管弦樂國合作，為經典金曲〈K歌之王〉重新注入生命，打造〈K歌之王 AIR〉管弦樂版本。這次橫跨20年的音樂對話，耗資甚鉅，最終Eason決定「自掏腰包」完成超支的宏大製作，留住感動瞬間。

這次經典重製計畫的起點，原本只是為了應付一個廣告歌邀約。陳奕迅笑稱這是他「自己搞出來的大頭佛」（自己惹出來的大麻煩）。

他透露：「一聽到客戶想用《K歌之王》國語版，我就覺得既然要做，就要廣東話、普通話兩個版本一起，不能分開這對雙胞胎！」廣東話版本錄了3次，國語版本錄了4次，全程沒有時間預先彩排。陳奕迅形容這次合作是「一生一次的珍貴體驗」。

原本簡單的計畫，卻像滾雪球般不斷擴大，從單純的錄製，一躍成為遠赴倫敦與國際頂尖管弦樂團同步合作的龐大工程。為了以管弦樂編制，為這首時代金曲注入新生命，製作規模和成本遠超預期。

陳奕迅在合作過程，找到了初唱這首歌的感動。（環球音樂提供）

〈K歌之王〉源自2000年，由林夕填詞、陳輝陽作曲。Eason生動地比喻這次重錄如同「嬰兒第一次品嚐食物」，讓他重新找回當年歌曲走紅前那份純粹的感動。「當年首次在商場活動唱這首歌時，因為大家沒聽過，反應平淡，我完全感受到歌詞中的諷刺，我再賣力，你也不知道我多用心那種悲哀感覺⋯歌曲走紅後，前奏一響大家就沸騰，反而失去了那種純粹感受。」

他形容：「單是聽他們拉奏幾個音符就已經全身打冷震。那些音色質感真的很好聽！」

被問到這個「愈搞愈大，更要自掏腰包超出預算」的計畫時，陳奕迅坦承：「大家都超出預算，我負責自掏腰包拍下錄影過程，我很想留個紀念，變成MV永存，跟大家分享。這次換來的感動，真的超出預期，非常值得。」監製陳輝陽以「老靈換新顏」為概念，樂曲中融入9段獨奏，〈K歌之王AIR (Day Version)〉與〈K歌之王AIR (Night Version)〉MV已於Eason Chan YouTube Channel上線。

