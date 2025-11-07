飛倫敦超支重製經典 陳奕迅25年後再當K歌之王
歌神陳奕迅（Eason）近日遠赴英國，在擁有140年歷史的Lyndhurst Hall錄音室，與60位頂級樂手組成的管弦樂國合作，為經典金曲〈K歌之王〉重新注入生命，打造〈K歌之王 AIR〉管弦樂版本。這次橫跨20年的音樂對話，耗資甚鉅，最終Eason決定「自掏腰包」完成超支的宏大製作，留住感動瞬間。
這次經典重製計畫的起點，原本只是為了應付一個廣告歌邀約。陳奕迅笑稱這是他「自己搞出來的大頭佛」（自己惹出來的大麻煩）。
他透露：「一聽到客戶想用《K歌之王》國語版，我就覺得既然要做，就要廣東話、普通話兩個版本一起，不能分開這對雙胞胎！」廣東話版本錄了3次，國語版本錄了4次，全程沒有時間預先彩排。陳奕迅形容這次合作是「一生一次的珍貴體驗」。
原本簡單的計畫，卻像滾雪球般不斷擴大，從單純的錄製，一躍成為遠赴倫敦與國際頂尖管弦樂團同步合作的龐大工程。為了以管弦樂編制，為這首時代金曲注入新生命，製作規模和成本遠超預期。
〈K歌之王〉源自2000年，由林夕填詞、陳輝陽作曲。Eason生動地比喻這次重錄如同「嬰兒第一次品嚐食物」，讓他重新找回當年歌曲走紅前那份純粹的感動。「當年首次在商場活動唱這首歌時，因為大家沒聽過，反應平淡，我完全感受到歌詞中的諷刺，我再賣力，你也不知道我多用心那種悲哀感覺⋯歌曲走紅後，前奏一響大家就沸騰，反而失去了那種純粹感受。」
他形容：「單是聽他們拉奏幾個音符就已經全身打冷震。那些音色質感真的很好聽！」
被問到這個「愈搞愈大，更要自掏腰包超出預算」的計畫時，陳奕迅坦承：「大家都超出預算，我負責自掏腰包拍下錄影過程，我很想留個紀念，變成MV永存，跟大家分享。這次換來的感動，真的超出預期，非常值得。」監製陳輝陽以「老靈換新顏」為概念，樂曲中融入9段獨奏，〈K歌之王AIR (Day Version)〉與〈K歌之王AIR (Night Version)〉MV已於Eason Chan YouTube Channel上線。
〈K歌之王AIR (Day Version)〉
〈K歌之王AIR (Night Version)〉
更多鏡週刊報導
宋芸樺夢中對象竟然是她 跑Max Mara趴前狂練韓文
跨國驅魔變跨界放閃！林哲熹雷嘉汭甜出新境界
東京影展黑幕2／范冰冰被「做掉」？東京影后內幕爆黑幕、評審文晏遭控「以仇報仇」
其他人也在看
這女人太猛！趙露思推「英語歌」花絮曝 空降串流冠軍
大陸女星趙露思在經歷合約糾紛後，憑藉時裝劇《許我耀眼》獲得收視與口碑雙豐收，近期更跨界發行全新英語歌曲，展現音樂才華。她的首波單曲一上架便在短短10分鐘內收藏破萬，3小時內迅速登頂大陸音樂平台冠軍。趙露思此次音樂作品不僅邀請國際級製作團隊參與，更將在生日前夕舉辦音樂會，展現其全方位發展的實力。TVBS新聞網 ・ 20 小時前
謝侑芯飛大馬找黃明志！雪碧PO生前最後對話：起雞皮疙瘩
娛樂中心／周希雯報導「護理系女神」31歲台灣網紅謝侑芯到馬來西亞工作，失聯多日後驚傳在吉隆坡高檔酒店猝死，後續還牽扯出大馬歌手黃明志也涉案，不僅同在現場還疑似持毒，當地警方隨即發布通緝、轉為「謀殺罪」調查，黃明志神隱數小時後今日凌晨現身警局投案。對此，與謝侑芯交情甚好的網紅雪碧（方祺媛），先前一直被質疑是派謝去伴遊才導致出事，昨晚（4）再度拍片強調，與黃明志只是普通朋友，同時曝光謝侑芯生前最後對話，驚呼「我雞皮疙瘩起來了！」民視 ・ 1 天前
網紅挖出范姜彥豐娶粿粿驚人嫁妝！網全都怒了 狠酸婚後才竄紅接到業配
范姜彥豐與粿粿婚變風波持續延燒，根據自由時報報導，網紅「玉米泉哥」再於社群平台投下震撼彈，爆料粿粿「0嫁妝」嫁入范姜家，婚後靠著夫妻檔CP曝光才開始賺錢，還指控她態度轉變、搬出公婆家後與王子（邱勝翊）傳出婚內不倫。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
王子再道歉了！5度「對不起范姜粿粿」 再提為父還債求「分期付款」
藝人范姜彥豐揭露妻子粿粿與邱勝翊婚內出軌風波延燒！邱勝翊4日晚間再發聲明道歉，更公開過去為父償債證明，表明目前財務無法一次支付傳聞的1600萬和解金。此外，邱勝翊表示將與粿粿「共同誠實面對」，引發外界對兩人關係的諸多揣測。TVBS新聞網 ・ 1 天前
王子遭公司火速切割！爆早已知情介入婚姻 高層震怒放生不想理
（娛樂中心／綜合報導）藝人王子捲入粿粿與范姜彥豐婚變風波後，形象重創。據《鏡週刊》報導，王子所屬的喜鵲娛樂在事 […]引新聞 ・ 1 天前
王子道歉范姜彥豐！賠償金分期遭拒 徵信社再發聲吐「粿王裸擁」真相
范姜彥豐指控妻子粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌，王子承認與粿粿超越朋友的界線。王子所屬經紀公司喜鵲娛樂也宣布暫停他所有演藝工作後，4日晚間二度發聲，再次向范姜彥豐道歉，並坦承有參與協商、提出「分期付款」的請求但遭拒。對此，立達徵信社執行長謝智博再次發聲。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
蔡依林機場耍美挺出「膨脹小籠包」！45歲狀態網嚇愣：誰能想到
娛樂中心／綜合報導台灣流行天后蔡依林近期才推出睽違已久新專輯《Pleasure》，宣傳行程滿檔、期間更有廠商邀約出席活動，日前飛往上海參加珠寶品牌公開活動，穿戴奢華靈蛇造型珠寶美暈全場，隨後搭機返回台灣的蔡依林，就被粉絲捕捉「全身包緊緊」搭機的超怕冷身影，天后私下氣場隱藏的狀態引發網路熱烈討論。民視 ・ 1 天前
黃明志捲護理系女神命案…「15年正牌女友」不離不棄陪投案
馬來西亞創作歌手黃明志捲入（42歲）網紅「護理系女神」謝侑芯（31歲）身亡案，於昨（5）日凌晨赴警局投案。據了解，當時有3男2女陪他前往，而其中一名女子就是黃明志交往15年的正牌女友Sarah。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子爆「美國出軌行」想當免費仔 仗人氣高下場超糗
范姜彥豐指控妻子粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌，王子承認與粿粿超越朋友的界線，並在4日晚間二度發聲，再次向范姜彥豐道歉，坦承有參與協商、提出「分期付款」的請求但遭拒。王子入行多年卻拿不出求償金額引起熱議，就有人爆料王子摳門事蹟不只一樁，經常要工作人員幫談「曝光換免費」，連美國行也是但下場超糗。對此，王子所屬經紀公司喜鵲娛樂也回應。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
王子對粿粿是真心還是玩玩？占卜師塔羅牌揭「最狠真相」網一面倒讚同
范姜彥豐、粿粿婚變、王子疑似婚內越界 的風暴持續延燒。范姜彥豐日前指控老婆粿粿（江瑋琳）婚內出軌，對象竟是好友藝人王子（邱勝翊），震撼演藝圈。更讓網友怒火狂燒的，是王子一邊與范姜「稱兄道弟」，另一邊卻疑似與粿粿保持越界互動，甚至還用「工作」作為理由掩護往來。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
昔跟友起鬨「嘲笑范姜」被挖出 粿粿超狠反應曝光！
娛樂中心／江姿儀報導男星范姜彥豐上月證實3年婚姻破裂，指控粿粿與王子（邱勝翊）有不正當男女關係，2 人也認了「越線」、「踰矩」。風波持續延燒，網友們不僅挖出兩人過去出國時同遊嗨玩、社群貼文上曖昧對話，還翻出范姜與粿粿上節目的片段，其中范姜爆料粿粿曾跟朋友一起「看扁他」，引發熱議。民視 ・ 21 小時前
歐陽妮妮杭州豪宅曝光！「客廳擺滿沙發」想生3個⋯遭張書豪拒絕
藝人歐陽妮妮去年與張書豪完婚，2025年1月迎來寶貝兒子「睦睦」並在4月宣布一家三口將生活重心移至大陸杭州。近日，他們一家三口登上陸綜《亂室英雄》，首次公開夫妻倆在杭州的豪宅內部，光是客廳就放得下6張單人沙發，讓主持人全程目瞪口呆。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
佳娜順利產下二寶！ 祖雄赤裸上身抱兒子「背後原因超有愛」
馬來西亞藝人祖雄7日上午宣布，與烏克蘭籍女藝人佳娜的二寶出生，兒子「季季」順利報到，正式成為一家四口：「媽媽很勇敢，爸爸很感動，內內也即將升格成姐姐啦。」、「你的到來，一定會讓我們的家庭更精彩！」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 小時前
粿粿爆婚變不倫王子！陶晶瑩首發聲痛批不忍了：就是吃人夠夠的感覺
范姜彥豐和粿粿的婚變風波越演越烈，在范姜踢爆粿粿與王子（邱勝翊）大搞婚外情後，雙方更是多次在網路上隔空交火，引發熱烈討論。如今陶晶瑩（陶子）在Podcast節目也評論此風波，她認為出軌就是會傷害很多人，「我覺得就是有一種吃人夠夠的感覺。」三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
婚變疑早洩端倪！范姜彥豐遭粿粿「公開看扁」 挨酸：你不行啦
范姜彥豐日前怒控妻子粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），除了粿王昔日曖昧互動遭挖，范姜彥豐與粿粿此前上節目的片段也全被翻出。其中，范姜彥豐曾控訴，粿粿不僅不會看臉色，還會跟著朋友一起「看扁」他，讓他心裡很不是滋味。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
謝薇安飛大馬「見謝侑芯躺太平間」崩潰！擲出聖筊「竟感應了」畫面曝
娛樂中心／巫旻璇報導台灣網紅謝侑芯日前赴馬來西亞工作，不料卻在飯店內不幸猝逝，消息震驚兩地網友。事件爆發後，馬國警方證實知名歌手黃明志當時也在現場，不僅身上被搜出毒品，尿液檢驗結果更呈陽性反應，經通緝逃亡數小時後，黃明志於5日凌晨在律師與女友陪同下主動到警局投案。而謝侑芯的好友、同為網紅的謝薇安近日也飛往馬來西亞，親自前往太平間見她最後一面。民視 ・ 20 小時前
劉詩詩也難逃崩潰育兒生活！6歲兒「餐廳狂奔鑽桌底」 媽媽在後追到跌倒
古裝女神劉詩詩近日帶6歲兒子「步步」外出用餐，活潑的母子互動畫面意外曝光。當天步步在餐廳和停車場間不停奔跑、鑽進桌底玩躲貓貓，精力十足；劉詩詩則身穿牛仔外套、戴著口罩，打扮樸素毫無明星架子，全程緊跟在兒子身後，甚至在追趕時一度踉蹌跌倒，仍笑著繼續哄娃。直到她遞上霜淇淋，小男孩才安靜下來坐好，母子畫面溫馨可愛。姊妹淘 ・ 1 天前
網質疑謝侑芯不配稱「護理女神」！網紅好友揭「真實內幕」轟：很可悲
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導有「護理女神」之稱的31歲台灣網紅謝侑芯日前在馬來西亞猝逝，知名歌手黃明志也被爆出涉案，近日大馬警方更將案件轉往謀殺...FTNN新聞網 ・ 21 小時前
神預言！命理師昔警告粿粿「會變成可怕的人」…時間點全命中
范姜彥豐日前怒控粿粿出軌王子（邱勝翊），當事雙方事後皆承認有踰矩行為，過往良好形象一夕之間全毀，風波持續延燒至今。有網友翻出女方5年前在節目中，曾被命理老師安格斯直指未來會變成「可怕的人」，如今也成了神預言。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
阿達也低調赴地檢署「自首閃兵役」複訊後30萬交保
男藝人閃兵役的雪球越滾越大，日前才抓了第三波，當時就有預告會繼續抓第四波藝人，唐振剛、薛仕凌陸續前去自首，5日阿達（昌璟翔）也低調前往地檢署自首，經複訊後以30萬元交保。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前