飛出國變美亂象多！牢記「四大原則」 美得安全有保障





【NOW健康 林郁敏／台北報導】現代人對自我形象管理的意識提升，不少人選擇透過醫美手術幫顏值加分。近年，更出現「飛出國變美」的風潮，跨境醫美仲介操作帶來的醫療安全問題，也引發社會關注。衛福部針對醫美進行《特管法》修法，尤其是侵入性醫美手術，應由具專科資格的團隊執行以確保安全。儘管海外仲介常以低價、快速為賣點吸引消費者，但實則隱含高度風險，一旦術後出現感染、神經受損等併發症，往往因仲介不負醫療責任且院所跨境追蹤困難，導致患者面臨求助無門的困境。



侵入性醫美首重四大原則 醫美仲介刻意模糊醫療關鍵資訊



傑尼斯時尚醫美整形外科院長潘俊豪指出，侵入性醫美本質上屬於外科手術，涉及麻醉、組織切除與剝離、抽脂、植入物放置或重建等醫療行為，必須建立在具備專科訓練和遵守醫療規範的前提下進行。民眾最需要的是安全與專業，而不是低價誘惑或行銷話術。

潘俊豪醫師表示，許多仲介模式刻意模糊醫療關鍵資訊，卻忽略侵入性醫美最重要的四大原則，一是諮詢者為誰、二是手術施作者為誰、三是手術執行地點、四是術後照護負責歸屬。從術前評估、麻醉安全、手術流程到術後照護，每一環節都必須由具專科資格的醫師及合法醫療院所承擔責任。任何無法提供完整術後追蹤的安排，都等同將患者暴露在不可控的醫療風險中。





▲醫美手術前停看聽。（資料來源／傑尼斯時尚醫美診所；圖／NOW健康製作）



醫美新法1月1日正式上路！ 具備第三方品質審查制度的醫美機構有保障



面對網紅仲介亂象與醫療風險爭議，衛福部已完成特管法修正方向，針對侵入性美容醫學手術，明確訂定可執行之專科醫師範圍與訓練門檻。潘俊豪醫師表示，醫療專業無法以話術取代。醫師是否具備完整專科訓練、是否在合法醫療院所執行手術，都是保障患者安全的最基本前提；因此，專科團隊及合法醫療院所，一直都是民眾選擇侵入性醫美的重要考量。



相較於坊間以行銷導向運作的醫美診所，潘俊豪醫師提醒，進行侵入性美容手術時，應選擇有整形外科專科團隊模式、且自願申請醫策會「美容醫學品質認證」評鑑的醫療院所。以傑尼斯時尚醫美整形外科診所為例，即通過「診所美容醫學品質認證」，代表其醫療流程、醫師配置與安全管理機制，皆是具備第三方品質審查制度的醫美機構。





▲傑尼斯時尚醫美整形外科擁有整形外科專科團隊及麻醉專科把關，並通過醫策會「美容醫學品質認證」，提供安全、專業的侵入性醫美服務。（圖／傑尼斯時尚醫美診所提供）



「整外＋麻醉」雙專科把關 任何醫美手術都應在安全前提下進行



潘俊豪醫師強調，侵入性手術必須由整形外科專科醫師主導，麻醉全程應由麻醉科專科醫師全程把關。不僅如此，傑尼斯時尚醫美整形外科同時設有正壓HEPA無塵手術室、標準化術後照護及長期追蹤機制，能大幅提高患者施術安全性。



無論是抽脂、眼整形、隆乳、顏面雕塑或拉皮手術，皆高度依賴精準的解剖知識與長期外科訓練。潘俊豪醫師坦言，唯有團隊分工及制度化流程，才能在安全前提下達到自然且穩定的手術效果。



初體驗醫美牢記三件事 首選專科背景、拒絕無責仲介、定期回診



對於首次考慮侵入性醫美的民眾，潘俊豪醫師提醒三大原則：第一、重視醫師的專科背景，而非廣告或銷售話術；第二，選擇通過官方認證、並能提供完整術後追蹤的醫療機構；第三，不要透過仲介接受醫療，因仲介不具醫療責任。



最後，潘俊豪醫師特別宣導，醫美療程的成功關鍵在於定期回診與長期追蹤，若因故未能按時追蹤，不僅可能影響預期效果，更可能增加療程風險。美麗需要細心規劃，侵入性手術更應堅持安全第一的原則，並在具備專業團隊與可控資源的醫療環境中執行。只有將安全建立在專業的基礎上，才能讓變美之路走得安心、美得持久。







# 首圖來源／傑尼斯時尚醫美診所提供提供



