飛利浦首款掌靜脈電子鎖上市 安全更升級

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▲飛利浦推出首款掌靜脈電子鎖DDL720-MVP-17HWS，重新定義居家安全。

【記者 郭夢迪／台北 報導】鎖定重安全隱私的高端族群，知名國際電子鎖品牌飛利浦（PHILIPS），推出首款掌靜脈電子鎖 DDL720-MVP-17HWS，以「無法被複製」的解鎖科技，重新定義居家安全。

在智慧居家持續進化的時代，門鎖不再只是進出的工具，而是守護家庭安全的第一道防線。飛利浦延續百年科技實力，正式推出全新 DDL720-MVP 掌靜脈智慧門鎖，首度將「掌靜脈辨識技術」導入電子鎖產品中，打造更安全、更直覺的居家出入體驗。

▲飛利浦首款掌靜脈電子鎖從「指紋」進化到「血管」，安全再升級

DDL720-MVP 最大亮點，在於採用飛利浦最新掌靜脈辨識技術。不同於指紋或人臉辨識，掌靜脈是透過近紅外光，讀取手掌內部血管結構進行辨識，每個人的靜脈分布皆獨一無二，且必須在血液流動狀態下才能被辨識，使其成為目前最難被複製或冒用的生物辨識技術之一。只需抬手一揮，即可完成解鎖，徹底做到「無接觸、無負擔」的開門體驗。同時，掌靜脈辨識不受手部乾濕、髒污或磨損影響，特別適合長輩、小孩等不同使用族群，讓全家人都能輕鬆使用。

▲將監視功能整合進門鎖，24 小時守護家門動態

延續 7000 系列「門鎖＋監看」的產品概念，DDL720-MVP 內建廣角夜視攝影鏡頭與感測系統，全面升級門口安全防護。無論白天或夜晚，皆可清晰掌握門外畫面；即使在屋外全黑的環境下，系統亦會自動啟動紅外線補光，清楚呈現門口動態，不留視覺死角。當偵測到有人在門口異常停留過久，系統會自動啟動拍照與錄影，並即時推播至飛利浦專屬 Home Access APP* ，讓使用者隨時掌握家門狀況。從即時影像到異常偵測，讓門鎖不再只是被動防護，而是具備主動監測能力的安全系統。

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▲DDL720-MVP 內建廣角夜視攝影鏡頭與感測系統，全面升級門口安全防護。

▲透過飛利浦 Home Access APP*，能即時掌握門鎖動態

當訪客按下門鈴，手機會立即收到通知，可直接遠端接聽並進行雙向語音對講；若未即時回應，系統也會自動保存影像與紀錄，隨時可回看。此外，包含開門紀錄查詢、異常警報推播、臨時密碼設定等功能，也都可透過 APP 一手掌握，讓家門狀態隨時可視、隨時可控。

▲多元解鎖方式與多色門把設計，貼近多元使用習慣

DDL720-MVP 提供四色門把選擇，在兼顧安全機能的同時，也能自然融入不同居家空間風格，維持門口整體設計的一致性。在解鎖方式上，整合掌靜脈、指紋、密碼、悠遊卡、一卡通、磁卡與機械鑰匙等多元配置，對應各種使用情境與習慣。無論是長輩、小孩，或日常進出頻繁的家庭成員，都能以直覺且穩定的方式完成解鎖。讓科技自然融入生活，不需刻意學習，每個人都能用自己習慣的方式回家，同時兼顧安全與便利。

▲百年品牌實力結合專業在地服務，讓安全感走進每個家庭

飛利浦自 1891 年創立以來，持續以創新科技守護全球家庭生活。這份跨越百年的技術累積，如今完整延伸至智慧門鎖領域，讓安全不只是規格，更成為日常生活的一部分。

▲飛利浦電子鎖總代理立傑數位提供完整服務體系，讓安裝後更安心。

在台灣，飛利浦電子鎖由總代理「立傑數位有限公司」提供完整服務體系，從原廠認證技師到府安裝與使用教學，到業界最長 3 年保固與終身維修服務，全台 3 小時現場緊急救援，以及 LINE 真人客服與 24 小時 0800 免付費緊急報修專線，從產品到售後，全面打造五星級的使用體驗。相關訊息請上 https://shop.ljtwm.com 查詢。（照片／立傑數位提供）