飛到一半廁所故障！15小時長途航班「空服員被迫用手挖馬桶」

國際中心／倪譽瑋報導

菲律賓航空的飛機航行途中廁所故障，空服員只能徒手清馬桶裡的穢物。（圖／翻攝自YouTube）

日前一段在菲律賓航空班機上拍攝的影片於網路瘋傳，只見一位空服員戴著口罩手套，用紙盒一手一手挖出馬桶中的穢物。據稱，事發的飛機航程長達15小時，過程中廁所不明原因故障無法使用，在經過「技術和操作評估」後，決定繼續飛到目的地，不轉降其他機場修理。

長途飛機廁所故障 空服員得徒手清馬桶

根據外媒《紐約郵報》報導，1月中菲律賓航空PR113航班，該架波音777客機從加州洛杉磯飛往菲律賓馬尼拉，途中發生「廁所故障」事件，導致許多旅客在長達15小時的航程中無法使用廁所，飛機是否需要緊急更改航程，或是臨時降落備受關注。

經過「技術和操作評估」，飛機最終決定繼續前往目的地。然而飛行過程中，還是有人想上廁所，從網路流傳的影片中可見，一位空服員「手動清除」廁所的穢物，他戴著口罩、拿起一個紙盒徒手往馬桶裡撈，並倒入其他水槽。

菲律賓航空回應 外界如何評價？

事後航空公司代表說明，後來洗手間功能就恢復正常了，航班也順利抵達，未發生其他意外；也坦言這次事件「給乘客和機組人員帶來了不便」，感謝大家的耐心和理解。同時，航空公司對機組人員展現出的「專業和敬業精神」表示讚賞。

不過，Live and Let's Fly的飛行評論員認為，處理生物危害並非機組人員培訓的一部分，但廁所無法使用，單單封閉任由汙水積聚也不行，他能理解為什麼有人會認為派人清廁所是「兩害相權取其輕」，以及這項任務為什麼會落到空服員身上。

