飛到一半「大肥鼠亂竄機艙」緊急降落取消 逾250名乘客行程被打亂

荷蘭皇家航空一架班機在飛行途中竟出現老鼠，最終班機無法完成後續航程，超過250名乘客行程受影響。（圖／翻攝自X／Fahadnaimb）

荷蘭皇家航空（KLM）一架原定飛往加勒比海的班機，在飛行途中機艙內竟出現「大肥鼠」四處亂竄，引發機上乘客恐慌，最終班機無法完成後續航程，超過250名旅客行程被迫延誤。事後相關畫面也在社群上瘋傳，掀起熱議。

根據外媒《獨立報》報導，這起「空中驚魂」事件發生於12月10日，荷蘭皇家航空一架自阿姆斯特丹起飛，原訂先飛往阿魯巴（Aruba），再續飛博奈爾島（Bonaire）的班機，飛行途中有乘客注意到機艙窗簾軌道上有黑影亂竄，細看才發現是一隻肥肥的老鼠，甚至跳上行李置物櫃與收納空間，引發乘客驚呼與不安。

由於眾人發現老鼠時，班機正飛越海洋上空，機師評估後只能選擇繼續飛行，並未臨時返航。但班機抵達阿魯巴後，航空公司基於安全考量，決定取消原訂由阿魯巴飛往博奈爾島、以及返回阿姆斯特丹的後續航段，導致超過250名旅客受到影響。旅客不是無法前往目的地，就是返程受阻，只能滯留當地等待安排。

荷蘭皇家航空發言人表示，這是一樁「極為罕見的事件」，為確保乘客與機組人員的安全與健康，航空公司決定讓飛機停飛並進行徹底清潔後，才重新投入服務。受影響旅客已獲安排住宿，航空公司也協助改訂替代航班。至於老鼠究竟如何混入機艙，KLM坦言目前仍無法確認來源。

從流出的相關影片顯示，老鼠在機艙內快速亂竄，乘客臉上露出錯愕或厭惡表情。儘管機組人員全程監控情況，大多數乘客仍保持冷靜，老鼠也未接近食物，但航空專家指出，老鼠若啃咬電線或關鍵設備，可能對飛安造成嚴重威脅。事實上，類似事件並非首例，今年9月，印度一架國內班機也曾在起飛前發現老鼠，機上140名乘客緊急撤離，航班因此延誤近3小時，再度凸顯飛航安全管理的重要性。

