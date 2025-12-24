飛加拿大出事！2台灣女星錄《玩很大》突遭海關攔下 關鍵主因曝光

記者蔡維歆／台北報導

海關不相信吳心緹和葉星辰是去錄節目的。（圖／翻攝自IG）

《綜藝玩很大》為慶祝11週年，特別遠赴加拿大進行特輯錄製，並規劃「三隊競賽」模式，戰況激烈超乎想像！如今來賓吳心緹和葉星辰在社群網站坦言，其實一度過不了海關，「差點一直卡在那邊了。」

吳心緹24日上傳和葉星辰拍攝的影片，透露當時之所以被攔下來是因為海關不相信兩人是去錄節目的，就算拿出《綜藝玩很大》的所有節目資訊，對方依然不相信。由於臨時被通知出外景，被問到是黃隊或黑隊、抑或者其他來賓的資訊時，吳心緹和葉星辰都完全不知道，也讓海關覺得越來越可疑，甚至還說「不認為這麼有名的節目會找妳們來」。直到吳心緹和葉星辰一起亮出Instagram，海關才放行。

吳宗憲為《玩很大》撂下狠話：不能再輸。(圖／《綜藝玩很大》提供).

而由於坤達閃兵停工，這集由綜藝天王吳宗憲帶領紅隊葉星辰和啦啦隊女神孟潔、KID領軍黃隊阿部瑪利亞和「靈界美少女」珍珍，以及「客家一哥」小鐘率領黑隊吳心緹與韓國酒帝 JUDY，在異國展開一連串的艱鉅挑戰。對節目一轉眼就11年，吳宗憲也感性回顧一路走來的心路歷程，直言「天啊，往事歷歷在眼前」，笑說自己都不知道當年是怎麼撐過來的。他坦言，人生與節目製作一樣，再努力的人也會有想鬆懈、想放棄的時刻，但最終仍被自己激勵、重新站起來，「雖然成績還好，但找回了最初的感覺」，更幽默宣布自己「重回黃隊隊長位置」。

