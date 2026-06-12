飛北海道遭傳「緊急迫降」！台灣虎航澄清：電子艙煙霧警告已依規定通報

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虎航澄清，今日（12日）桃園飛北海道班機IT234並非緊急迫降，是在落地階段發生電子艙煙霧警告。資料照。取自台灣虎航臉書



台灣虎航今（12日）傳出桃園飛往北海道札榥新千歲機場的一架航班突然發出緊急狀態迫降機場。對此，虎航澄清，該班機IT234並非緊急迫降，是在落地階段發生電子艙煙霧警告，駕駛艙組員依程序主動向航管通報後，依航管指示完成落地作業。

虎航今遭外媒報導飛北海道航班「客艙出現煙霧」、「緊急迫降」，虎航稍早發聲明澄清，該架IT234班機沒有迫降，且是「電子艙出現煙霧警告」，該處算是飛機的「機房」並非對外，也不是旅客會接觸的地方、更不是客艙，相關報導並非事實。

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虎航表示，電子艙煙霧警告發生後同步啟動應變程序，班機落地後就配合當地機場塔台指示離開主跑道，旅客都安全、並依正常程序離機；台灣虎航第一時間也將此事件主動向我國民航局通報。

虎航表示，將優先協助後續受影響的IT235航班旅客餐食補貼，且已同步安排協調備份機運能以疏運IT235航班的旅客，對於造成旅客的不便，致上最誠摯的歉意，也感謝旅客的理解。

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