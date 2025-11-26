飛去日本買熱水器！他好奇「可託運回台灣？」 內行曝1招
日本是台灣人出國時的首選國家，許多人去日本時除了購買各種伴手禮，可能還會撿便宜選購各種家電。一位網友近日表示，他計畫下個月到日本旅遊，期間準備購買咖啡機、吹風機、免治馬桶、吸塵器等家電，不過他還想要購買當地知名的林內熱水器，好奇是否能託運回台，貼文曝光後引發熱議，有內行人指出，其實航空公司禁止「含可燃氣體的設備」等危險設備上機，所以根本不用考慮託運瓦斯熱水器。
原PO在PTT發文指出，他準備下個月到日本採購咖啡機、吹風機、免治馬桶、吸塵器等家電，只剩下內無電池、無可燃氣的熱水器不知道能不能託運返台，原PO爬文後發現，網路上的案例眾說紛紜，查詢託運規定沒看到直接禁止，直接詢問航空業者卻是AI客服鬼打牆，於是忍不住上網詢問，「請問有強者帶熱水器託運成功過嗎？」
對此，許多人紛紛回應，「航空公司禁止『含可燃氣體的設備』上機（託運/手提都不行），瓦斯熱水器屬於燃氣設備，內部可能殘留丙烷、丁烷或其他可燃氣體，這類物品在航空公司的規範中都屬於危險品，旅客行李無法託運」、「小的在日本做國外業務，這種的要寄都要請廠家開洗淨證明書，可是我想應該廠家不可能開給你，還不如台灣買一買就好」。
另外不少人則建議可以透過海運帶回台灣，「郵輪可以、飛機不行」、「帶這些東西當然是搭郵輪…」、「坐郵輪帶回來吧」、「搭郵輪啊」；原PO則補充，他查詢後發現大出水量的熱水器，台日價差約3萬5，所以才會想要買日本熱水器回台灣。
