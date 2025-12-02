飛台北比日本貴 台東民代促縣府補貼
〔記者黃明堂／台東報導〕台東往返台北的機票要價近5千元，幾乎比台灣飛日本的廉航促銷機票還貴，多位台東縣議員促縣府應盡速將北東納入機票補助範圍，而非僅就離島居民補助。
根據市場資訊，台東往返台北松山機場的來回機票常見價格約在 4882元起，相較之下，台灣飛往日本多處航點的廉價航空來回票價在淡季時甚至比這價錢還低，高額的北東線國內機票與國際廉航的優惠票價形成強烈對比，引發「國內交通比出國貴」的民怨。
縣議會昨天審查修訂離島機票補助自治條例，縣議員黃治維在質詢中指出，目前台東到台北的機票單趟約2500元，來回逼近5000元，是縣民沉重的負擔。關注就醫弱勢，建議納入一般縣民多位議員強調，機票高價下受影響最大的，是因醫療需求必須頻繁往返台北的縣民。縣議員黃治維指出，許多有重大傷病、低收、中低收或需定期回診接受化療的居民，每月須多次往返台北就醫，機票負擔沉重。他建議應規劃將有醫療或經濟需求的台東-台北航線居民納入補助範疇。
縣議員林參天則從公平性角度呼籲，既然現行已有針對離島居民的補助，縣府亦應正視台東本島縣民前往台北就醫的窘境，適時提供適當的補助以減輕居民負擔。固定金額應改為固定比例。縣議員簡維國則針對現行補助機制提出質疑。他表示，由於機票的定價權不在縣府，若補助方式仍維持固定金額，未來一旦機票價格大幅上漲，補助將不符當初設定的比例精神，建議縣府應將補助方式調整為機票價格的「固定比例」，才能有效且長期地應對市場波動，避免日後必須反覆修訂自治條例。
社會處長陳淑蘭回應表示，此次離島機票補助條例修訂僅就軍公教除外條款進行調整，但承諾議員們提出的建議，包含將台東-台北航線納入適用、照顧就醫縣民，以及改採補助比例等方向，都將納入未來條例修訂時的整體考量與規劃。
