飛回台灣卡關？台環球飛行員曝恆春不給飛 民航局回應了
我國飛行員林睿哲近日自美國啟航，展開「由西向東」橫跨三大洋、15個航點的單引擎飛機環球飛行挑戰，不僅是個人圓夢之旅，也為台灣通用航空發展寫下重要里程碑。原規畫於台菲航段飛經屏東恆春五里亭機場，最終未能成行，引發地方關注與討論。
目前已抵達日本的林睿哲9日在臉書分享最新行程，表示申請前往台灣的航路時，被要求同步提供自台灣出境的航路資訊，待資料送交主管機關後，初步獲得的結果是無法核准其後續飛往菲律賓途中飛經恆春五里亭機場上空的規畫。
林睿哲坦言，雖然有點可惜，但整體環球飛行計畫不受影響，預計13日晚間8時左右會從日本北海道直飛台北松山機場。
交通部民用航空局則表示，先前曾有代理業者向航空站詢問相關事宜，由於當時恰逢屏東縣政府舉辦嘉年華活動，已有輕航機使用相關空域，因此已向業者說明空域使用情形，後續則未接獲正式申請案件。
其他人也在看
主播張倍滋韓國採訪「被誤認是中國媒體」遭驅趕！ 高喊「來自台灣」抗議群眾熱烈歡迎
南韓近選舉爆發爭議，首爾街頭連日來出現大規模抗議活動。台灣主播張倍滋7日前往當地連線報導，然而因為用中文採訪，一度被誤認是中國大陸媒體，遭到現場抗議民眾包圍驅趕，不過她臨危不亂解釋自己來自台灣，化解可能爆發的衝突，還意外掀起一股台灣媒體炫風。
對伊朗戰爭讓「戰略透支」惡化！學者：美國國力遭榨乾恐難嚇阻中國
外交政策（FP）9日刊登美國約翰霍普金斯大學教授白蘭斯（Hal Brands）文章指出，美國與伊朗的戰爭已在全球引發震盪，擾亂世界經濟、動搖美國盟友關係、衝擊航行自由，並將核不擴散體系推向臨界點。但最重要且可能最具破壞性的影響之一，是讓美國長期存在的戰略透支（strategic insolvency）問題更加明顯地暴露出來。
保險業務帶頭詐保！不法金額逾兩百萬 製造假車禍鎖定ＰＲＰ高額自費療程
社會中心／黃恩琳、劉毓琦 台北報導竟然有人利用PRP高額自費醫療項目詐領保險金！檢警調查，一名陳姓保險業務員和其他業務員以及保戶等23人合作，製造6起假車禍，再搭配PRP療程項目向好幾家保險公司詐領200多萬保險金。保險公司發現異常提告，士檢偵辦後，依法起訴23人。
《RO仙境傳說 3》公開共創議事錄階段進度：揭露巔峰對決策略調整核心方向，強化「手動操作價值」純粹體驗
由 Gravity Game Vision 發行、JoyMaker 共同開發的 MMORPG《RO仙境傳說 3》，官方今(10)日釋出「共創議事錄」兩期重點整理，帶領玩家了解開發團隊與「共創議會」玩家代表之間，針對遊戲核心方向的深入討論。
台灣21歲新星終於開轟！陽柏翔二軍雙安打出本季第一轟單場3打點
體育中心／綜合報導效力於日本職棒東北樂天金鷲隊二軍的21歲台灣選手陽柏翔，今天在對養樂多的比賽展現驚人的打擊爆發力，他打出個人本季第一支全壘打，更繳出單場雙安、3分打點的亮眼成績單，
鄭麗文登《金融時報》遭震撼提問！郭正亮曝背後危險訊號！？
國民黨立委鄭麗文日前接受《金融時報》專訪，強調台灣不應淪為大國博弈下的棋子，並呼籲兩岸恢復對話與交流，以降低台海誤判風險。她指出，許多台灣民眾擔心台灣可能成為「下一個烏克蘭」，因此美方除了維持區域安全外，更應積極扮演促進東亞和平的角色。
現實版《神鬼交鋒》！加航機師「偽造執照」17年，累積執飛900架廣體客機航班
好萊塢經典電影《神鬼交鋒》（Catch Me If You Can）的荒誕情節，在國際民航界又一次真實上演。加拿大警方9日在記者會上宣布，他們在6月初已經尋線逮捕一名加拿大航空（Air Canada）退休機師，經調查發現此人涉嫌在長達17年職業生涯中，使用一張「偽造」機師執照，在未曾通過升等考核的情況下，瞞天過海地非法駕駛商用載客飛機，等同將數以萬計乘客的生......
極客灣踢爆手遊效能造假惹怒高層？中國祭新規連「秤重、測跑分」都違法
今年二月份，中國知名科技頻道「極客灣」踢爆中國許多手機廠商造假手遊效能表現，提供「評測版」手機給各大科技頻道送測的實測影片爆紅後突遭下架引起軒然大波，沒想到時隔幾個月後，中國國家網信辦與市場監管總局直接出台更嚴格的《網路測評活動規範》讓中國創作者直接傻眼：「連跑分測重量都不行了？」
高雄遊樂園"極限挑戰"突停擺 20遊客卡半空中
南部中心／廖錦雄、陳姵妡 高雄報導高雄遊樂園發生卡軌狀況，園區內的熱門設施"極限挑戰"，列車上升到頂端，準備衝刺時突然停住，當下約有20名遊客被困在半空中，大概三到四分鐘後才慢慢降落。園方出面澄清，是因大雨濕氣導致軌道濕滑，觸發設備的安全機制，才會自動鎖定，讓遊客虛驚一場。
天雨路滑! 國道轎車打滑"翻轉360度" 曳引車控撞毀號誌
中部中心／綜合報導下雨天交通事故頻傳！9日晚上六點多，一輛轎車行經國道三號南投往彰化路段，失控打滑，撞內側護欄，又撞上外側車道另一輛車；10日早上五點多，也有一輛曳引車車頭，行經雲林西螺，打滑失控，撞倒燈桿與紅綠燈！同天，國道3號同樣也是轎車，失控打滑翻轉360度。
TPBL／年度MVP出爐 高錦瑋奪3大獎謙虛自比結蛹：提醒自己更好
TPBL台灣職業籃球大聯盟年度最有價值球員出爐！由桃園台啤永豐雲豹主控高錦瑋獲得，高錦緯一口氣抱回年度人氣球星、年度第一隊與年度MVP 3大獎。但他對自己這季表現並不滿意，強調這獎項要提醒自己變得更好。
南市府公布酒駕累犯竟是"AI"? 交通裁決處坦承疏失
南部中心／林俊明、陳姵妡 台南報導台南市政府定期公布酒駕累犯照片，沒想到卻被抓包，疑似用AI生圖。背景的檳榔攤不只字體全崩壞，甚至還憑空長出"美金"。遭批根本是畫蛇添足、本末倒置。對此，交通局裁決中心坦承疏失，以後會謹慎處理。
台中海線大停電! 特高壓線路突跳脫影響逾14萬戶
中部中心 ／ 許家程 李柏瑾 台中報導台中海線又傳出大規模停電事件，下午2點多，包含台中大甲、沙鹿、清水一帶，無預警停電，有學生上課到一半陷入一片漆黑，用手機打燈上課，台灣大道沒有紅綠燈，行車往來受到影響。台電獲報查修，發現是，161kV白線特高壓線路發生跳脫，經過近30分鐘搶修全數復電，一度影響用電戶數14萬多戶。
日韓小車破壞價殺入! 扣補助最低50萬內入手 夾擊國產車
財經中心／唐詩晴、戴亞倫 台北報導萬物皆漲、通膨高掛，百萬新車讓人可望不可及，不過現在台灣車市卻吹起了低總價的高CP值大戰，日韓進口車商打破市場常規，打出「進口車、國產價」的策略，若搭配政府的貨物稅減徵與汰舊換新補助，入手價一口氣狠砍10萬元，有的甚至50萬有找。
飯店變淘寶倉庫？旅行團赴陸狂買1200件包裹 員工忙到崩潰
根據大陸旅遊業者「昕途旅遊」在社群平台小紅書發布的影片顯示，數量驚人的快遞包裹幾乎占滿飯店公共空間，現場堆疊如小山一般。由於團員購買商品種類繁多，飯店工作人員只能依照包裹上的追蹤編號逐一清點，再協助尋找對應買家，場面相當壯觀。影片中還可看到，一名疑似帶隊...
消失螢光幕7年！73歲野生張菲東區遭捕獲 《紅人榜》冠軍男星曬合照曝真實近況：太奇幻
台灣綜藝界天王張菲自從7年前正式卸下電視節目主持棒後，便過著悠閒的引退生活，鮮少於公開場合露面。然而，近期在台灣演藝圈積極發展的馬來西亞籍實力派歌手鄺澤東，日前在台北街頭意外捕獲野生的張菲，他驚喜地在臉書曬出兩人照，讓張菲高齡73歲的真實狀態罕見曝光在社會大眾面前。
貝佐斯和馬斯克的星際大戰開打 SpaceX指控亞馬遜布置的衛星危害軌道安全
美國聯邦通訊委員會（FCC）日前正式豁免亞馬遜旗下衛星寬頻計畫Amazon Leo的中期部署里程碑，免除該公司必須在2026年7月底前將半數衛星送入軌道的義務，為這場與馬斯克SpaceX旗下星鏈（Starlink）之間的低軌道衛星寬頻大戰，開創了新的競爭格局。FCC於6月5日正式授予Amazon Leo有限豁免，撤銷其必須在2026年7月30日前完成50%......
發票中4000別急著領！苦主差點慘噴10萬 國稅局示警
發票中4000別急著領！苦主差點慘噴10萬 國稅局示警
NPB》孫易磊明天本季一軍初先發 拚旅日首勝：用平常心面對
日本職棒北海道日本火腿鬥士的「台灣至寶」孫易磊，將於明天11日本季一軍首次先發登板，對手為橫濱隊。孫
日本央行6月迎政策大考 升息與財政紀律牽動日圓走向
圖／示意圖商傳媒｜吳承岳／台北報導日本經濟即將迎來今年最重要的政策觀察窗口。日本銀行（Bank of Japan）將於6月15日至16日召開貨幣政策會議，市場焦點除了是否進一步升息之外，也將關注國債購買規模縮減計畫的後續安排。另一方面，由日本首相 Sanae Takaichi 推動的財政政策方向，也將在預計6月底公布的《骨太方針2026》中揭曉，形成貨幣政策與財政政策同步受檢驗的重要時刻。過去30年來，日本一直被視為全球最低利率國家之一，長期面臨通縮與經濟成長停滯問題。然而近兩年受到工資上漲、能源價格波動以及全球通膨影響，日本物價開始出現結構性變化，也讓日本央行逐步退出超寬鬆貨幣政策。市場普遍認為，目前日本經濟仍處於溫和復甦階段。若不考慮中東衝突進一步擴大，或荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）遭長期封鎖等極端情境，日本經濟成長動能仍可望延續。分析機構預估，日本扣除生鮮食品價格後的核心消費者物價指數（Core CPI）可能在2027年第一季達到年增3.4%的高峰，之後逐漸回落。這代表日本通膨雖高於過去十年的平均水準，但尚未失控。在這樣的背景下，市場預期日本央行將維持漸進式升息