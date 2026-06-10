飛回台灣卡關？台環球飛行員曝恆春不給飛 民航局回應了

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我國飛行員林睿哲近日自美國啟航，展開單引擎飛機環球飛行挑戰，13日有機會降落恆春機場。（紀爰攝）

我國飛行員林睿哲近日自美國啟航，展開「由西向東」橫跨三大洋、15個航點的單引擎飛機環球飛行挑戰，不僅是個人圓夢之旅，也為台灣通用航空發展寫下重要里程碑。原規畫於台菲航段飛經屏東恆春五里亭機場，最終未能成行，引發地方關注與討論。

目前已抵達日本的林睿哲9日在臉書分享最新行程，表示申請前往台灣的航路時，被要求同步提供自台灣出境的航路資訊，待資料送交主管機關後，初步獲得的結果是無法核准其後續飛往菲律賓途中飛經恆春五里亭機場上空的規畫。

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林睿哲坦言，雖然有點可惜，但整體環球飛行計畫不受影響，預計13日晚間8時左右會從日本北海道直飛台北松山機場。

交通部民用航空局則表示，先前曾有代理業者向航空站詢問相關事宜，由於當時恰逢屏東縣政府舉辦嘉年華活動，已有輕航機使用相關空域，因此已向業者說明空域使用情形，後續則未接獲正式申請案件。

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