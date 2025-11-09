飛大馬為謝侑芯討公道 閨密遭酸「蹭死人流量」 怒開嗆發律師函

網紅謝侑芯在大馬驟逝如今全案還在調查，閨密謝薇安飛當地了解狀況卻被酸蹭流量。（圖／翻攝自謝侑芯、謝薇安 IG）





網紅謝侑芯上月22日魂斷異鄉，在馬來西亞酒店身亡，隨後爆出歌手黃明志持毒在現場，全案如今改以謀殺罪偵辦。謝侑芯生前好友紛紛出面發聲，而謝薇安更是飛到當地去了解狀況，卻沒想到被質疑蹭流量，讓其怒回嗆，並曬出律師聲明。

面對閨密離世痛心不已的謝薇安，飛往當地、並積極替其發聲，卻被嗆說是在吃死人流量，讓謝薇安也直接開嗆：「我都到今天了還需要流量嗎？腦袋低能」，並指出和謝侑芯除了是7年好友，也是同屬一家寫真出版社，私下基本天天聯絡，如今還有一個共同未完成的合作，遊戲廠商更是花不少錢打聽消息。

並直言自己發聲，就是不希望時間不了了之，「事情如果沒有曝光新聞很有可能不能得到正面解決，只有輿論的壓力，才能人讓所有人都正視」，最後更霸氣再度嗆酸民：「姐不需要流量、因為我本來就是流量。」

