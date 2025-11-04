「飛天吼叫狗」大戰黑熊？ 日本岐阜縣準備用無人機「進攻性」驅熊
今年秋季日本熊害嚴重，遭熊襲擊的人數、被熊殺死的人數以及熊出沒在居民區的狀況，全都正一再刷新紀錄。日本岐阜縣知事週二（4日）在記者會中表示，為強化對應熊害，準備在本月引進無人機進行「進攻性」驅熊行動。
這種「進攻無人機」是配備擴音喇叭的無人機，其機制是播放狗叫聲或者放鞭炮來嚇走熊隻。岐阜縣知事江崎禎英週二表示，這樣的做法已經在北海道、群馬縣等其他地方政府取得實效。
江崎禎英說：「作為進攻性的熊隻對策，我們希望使用無人機進行驅趕。」他表示，在本年度發生過熊傷害人類事件的中津川市和高山市等地，將從本月開始實施無人機驅離對策。
未來，岐阜縣也將與當地獵友會合作，確認現場狀況，調整無人機的飛行路線等細節。
根據岐阜縣的資料，本年度縣內的熊目擊事件截至10月底已達 836 件，已超過上一年度全年的 674 件。
