「飛天女警」塗裝保時捷違規右轉 撞噴女騎士全身傷

記者連冠智、吳繢杉／高雄報導

高雄路口發生車禍，保時捷違規右轉，導致慢車道直行騎士閃避不及，人車被撞噴飛，女騎士全身擦挫傷送醫。

保時捷快車道違規右轉，撞上慢車道直行的機車騎士。

高雄前鎮中華正勤路口，一輛桃紅色跑車高速衝過去右轉，瞬間煞停，騎士被撞噴，連人帶車在柏油路面滑行至少2、3公尺，騎士掙扎無法起身，幾秒後駕駛開門跑過去查看報警。

19日清晨6時許，62歲肇事駕駛搭救護車先送醫，更慘的是被撞的37歲女騎士全身多處擦挫傷，車殼雜物噴濺、滿地機油，至於肇事的桃紅色保時捷911，保險桿破裂、後照鏡、葉子板凹毀，撞擊力道不輕，不過車身塗裝相當吸睛，是卡通動畫角色，一邊是卡比之星、一邊是飛天小女警，親友開著馬莎拉蒂跑車到場，還用抹布遮擋前後車牌，因為警方初判肇責駕駛違規。

廣告 廣告

桃紅色保時捷911，保險桿破裂、後照鏡、葉子板凹毀，車身還塗裝卡通動畫角色。

交警大隊前鎮分隊長黃偉賓：「均沒有酒駕的情形，初步分析肇事原因為，鄭姓男子未依標誌指示行駛。」

違規右轉，撞傷直行騎士，先吃600到1800元的罰單，至於肇事的保時捷911，維修費初估80到90萬。

二手車商連紹辰：「保時捷911 4S車款，2013年出廠，當年新車價不含選配，空車價是658萬，保險桿若有破裂，修復含烤漆大概是3萬塊，如果回原廠是15萬起跳。」

保時捷911的維修費初估80到90萬。

中華正勤路口不遵守法規，快車道右轉，除了賠償騎士損失，還要負擔修車費用。

更多三立新聞網報導

蘆洲老夫妻疑遭啃老族兒殺害！死者表妹「1原因」起疑報警找鎖匠

蘆洲驚悚雙屍命案！逆子行兇砍死雙親 老父最後身影曝光

放寒假回家魂斷路口！20歲男大生閃逆向車自摔…「腦部重創」慘死

紅燈亮了…他「無視直衝」下秒遭左轉自小客擊落！下場非常痛

