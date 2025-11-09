飛天小女警來了！台中花毯節登場 必拍裝置藝術、接駁車班次一次看

【緯來新聞網】「2025新社花海暨台中國際花毯節」11月8日在台中市新社區種苗改良繁殖場二苗圃開幕，活動結合花海展區、國際花毯展與中台灣農業展售會，吸引民眾到場參觀，展期至12月1日止。

飛天小女警Ｘ台中花毯節。（圖／台中市政府觀光旅遊局提供）

台中市觀光旅遊局表示，今年花毯節以卡通頻道角色「飛天小女警」為主題，共設置15項裝置藝術與角色立牌，包括高達18公尺、直徑60公尺的大型主花毯，並搭配泡泡水霧與動態機械特效，每30分鐘展演一次，部分裝置如盪鞦韆及甜甜圈店可供互動體驗。

飛天小女警Ｘ台中花毯節。（圖／台中市政府觀光旅遊局提供）

新社花海區域總面積約39.5公頃，其中13.5公頃為主展區，種植包含一串紅、千日紅及波斯菊等草花，並設置多處打卡景點與造型裝置。此外，設有金門特產、青年農民專區及山城農產推廣三大主題區，展售在地農特產品。



農業局指出，展售活動由台中市主辦，匯集中部八縣市，包括苗栗、彰化、南投、雲林、新竹縣市及嘉義，展現各地農業特色，並以「智慧永續」為策展主軸。展區展售項目涵蓋香菇、梨山茶、水果禮盒及加工食品等，吸引不少遊客採購。

飛天小女警Ｘ台中花毯節。（圖／台中市政府觀光旅遊局提供）

市府交通局表示，花毯節首日接駁專車共發出數百班次，以松竹線與豐原線乘客最多，建議民眾多加利用接駁服務，以減少交通壅塞。相關交通資訊可透過「花海花毯即時交通」系統查詢。觀旅局表示，活動亦與「台中購物節」串聯，鼓勵遊客在賞花之餘前往市區消費。活動資訊可查詢台中國際花毯節官網及台中市觀光旅遊網。

