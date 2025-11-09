飛天小女警來了！台中花毯節登場 必拍裝置藝術、接駁車班次一次看
【緯來新聞網】「2025新社花海暨台中國際花毯節」11月8日在台中市新社區種苗改良繁殖場二苗圃開幕，活動結合花海展區、國際花毯展與中台灣農業展售會，吸引民眾到場參觀，展期至12月1日止。
飛天小女警Ｘ台中花毯節。（圖／台中市政府觀光旅遊局提供）
台中市觀光旅遊局表示，今年花毯節以卡通頻道角色「飛天小女警」為主題，共設置15項裝置藝術與角色立牌，包括高達18公尺、直徑60公尺的大型主花毯，並搭配泡泡水霧與動態機械特效，每30分鐘展演一次，部分裝置如盪鞦韆及甜甜圈店可供互動體驗。
飛天小女警Ｘ台中花毯節。（圖／台中市政府觀光旅遊局提供）
新社花海區域總面積約39.5公頃，其中13.5公頃為主展區，種植包含一串紅、千日紅及波斯菊等草花，並設置多處打卡景點與造型裝置。此外，設有金門特產、青年農民專區及山城農產推廣三大主題區，展售在地農特產品。
農業局指出，展售活動由台中市主辦，匯集中部八縣市，包括苗栗、彰化、南投、雲林、新竹縣市及嘉義，展現各地農業特色，並以「智慧永續」為策展主軸。展區展售項目涵蓋香菇、梨山茶、水果禮盒及加工食品等，吸引不少遊客採購。
飛天小女警Ｘ台中花毯節。（圖／台中市政府觀光旅遊局提供）
市府交通局表示，花毯節首日接駁專車共發出數百班次，以松竹線與豐原線乘客最多，建議民眾多加利用接駁服務，以減少交通壅塞。相關交通資訊可透過「花海花毯即時交通」系統查詢。觀旅局表示，活動亦與「台中購物節」串聯，鼓勵遊客在賞花之餘前往市區消費。活動資訊可查詢台中國際花毯節官網及台中市觀光旅遊網。
更多緯來新聞網報導
其他人也在看
黃明志口供稱「謝侑芯進廁所30分鐘沖洗」突身亡 警方將申請二度延扣
根據馬來西亞媒體《中國報》報導，黃明志的代表律師鄭清豐說到，自黃明志投案以來，已經近90小時無法與他接觸，難以得知其身心狀態。而黃明志的口供指出，10月22日下午1時許，他與謝侑芯在飯店房間討論影片拍攝專案，當時女方說想稍微沖洗一下，進了廁所30分鐘卻都沒有聽見水...CTWANT ・ 2 小時前
太子集團正妹特助曾當空姐！「自介這7字」惹怒網
社會中心／綜合報導柬埔寨「太子集團」日前因涉嫌掌握非法資金洗錢，據點遭調查單位搜索，台北地檢署於4日查扣該集團在台45億元資產，並大動作兵分47路搜索、約談相關人士，其中公司高層特助劉純妤，因交保後步出北檢時，深邃的事業線意外引發成為討論焦點，如今她的過往也被挖出，不僅曾擔任卡達航空空姐，還在自介出打上有關魔鬼的「這7字」，讓網友們開酸「魔鬼就是她自己」。民視 ・ 1 天前
太子集團連夜脫產！管委會「通風報信」 台籍幹部遭北檢收押
[Newtalk新聞] 太子集團近日被美國起訴後，我國專案小組即前往該集團在北市購置的豪宅勘查。不料卻遭管委會私下透漏給住戶，讓集團成員有機會將名下多部名車開走轉賣，脫產滅證。北檢後續收押核心幹部和台灣端負責人4人。 柬埔寨大型跨國詐騙集團「太子集團控股」近日遭美、英聯手揭露，經美方起訴後，我國專案小組隨即前往集團在台北市大安區購置的「和平大苑」勘查。不料，管委會竟私下將訊息通報住戶，讓集團成員趁機將多輛名車開走、轉賣脫產。 據了解，北檢原先預勘驗集團名下購置的和平大苑豪宅和26輛超跑，但該棟管委會卻要求專案小組須出示函文才能進入，事後取得公函後，又私自將公函傳給住戶，其中就包含太子集團成員。集團成員得知訊息後，連夜將停放在豪宅內的多部限量豪車開走，部分車款開到內湖偏僻地區藏匿，又透過中間人將勞斯萊斯、賓士等車過戶到其他車商名下，陸續匯款美金、日幣至尼爾公司帳戶。 專案小組掌握，太子集團試圖脫產的豪車共計9輛，耗費辦案人員許多時間跟精力才得以保全證據。檢方認為，王昱棠、辜淑雯、李守禮、邱子恩及凃又文5人皆是集團核心幹部，涉案重大且有滅證、勾串之虞，因此聲請羈押禁見。法官審理後，裁准羈押新頭殼 ・ 1 天前
金條藏後院20年沒人知？ 他想蓋泳池一鏟挖出價值2千多萬寶藏
根據《路透社》與《法新社》報導，這起事件發生於今年五月，該男子在施工時於地底挖出裝在塑膠袋中的黃金物品，隨後主動通報地區文化事務局。相關單位經過審核後確認，該批財寶並非考古遺跡，因此依照法規允許他合法保留。地方議會在週三說明，警方進一步調查後發現，這些金...CTWANT ・ 1 天前
為賺錢當車手遭逮⋯台南嬤帶「身障孫」淚求法官：我養7個！判決出爐
台南一名鄭姓婦人加入詐騙集團當車手遭逮，全案移送地檢署後，台南地院一審判刑10月有期徒刑；鄭婦認為判太重上訴，打出悲情牌，透露自己有7個孫子要照顧，其中一個還是身心障礙，二審法官仍維持原判，但緩刑5年，全案可上訴。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
正德佛堂被當提款機！ 女出納員二年盜領4545萬 法院重判8年
高雄正德佛堂驚爆貪汙醜聞！一名王姓前出納員利用職務之便，在短短兩年內盜領高達4545萬元公款，幾乎全數揮霍一空。事件曝光後，她僅歸還79萬元，法院依偽造有價證券罪判處8年徒刑，並要求每月償還1萬2千元，需長達百年才能還清。佛堂表示，已加強財務管理，包括處理現金需兩人在場並於監視器下進行，以防止類似情況再次發生。創辦人基於慈悲同意分期還款，但4千多萬元公款幾乎追討無門，對佛堂造成重創！TVBS新聞網 ・ 19 小時前
"宇宙彌勒皇教"教主"下黑咒"攻擊藍綠大咖 內政部啟動調查
社會中心／綜合報導駭人聽聞！國內新興宗教"宇宙彌勒皇教"教主陳金龍，遭檢舉成立秘密詛咒群組，集結具"天眼神通"信徒，要求集體以"意念"攻擊政商名流，包括前總統蔡英文、現任正副總統，以及藍營的朱立倫等政治人物，連網紅四叉貓也被列入"滅殺靈魂及祖先子孫系統"黑名單。內政部證實接獲檢舉，已經啟動調查。戴著眼鏡，緊閉雙眼，隨著頌缽聲響，不斷比劃雙手，進入冥想階段。眼前這名男子，自詡為"無極彌勒天皇"，不僅成立宗教，招收信徒，如今卻被爆出，帶頭"下黑咒"。群組對話寫下，聖戰士接旨，民進黨立委及行政長官一律滅殺"永生靈魂"，其他協助者"永墜惡鬼道"欽此。而這些訊息，都是由"宇宙彌勒皇"，教主陳金龍所發布。10月中旬，內政部長信箱，收到一封檢舉信，內容指出"宇宙彌勒皇教"基金會負責人陳金龍，今年2月，從弟子群中，精挑細選出"五眼聖戰士"，再成立私密群組，並發出"彌勒聖火令"，以"奉天承運，皇帝詔曰"當開場白，要求弟子配合用「天眼」能力展開能量攻擊。被"下黑咒"的對象，包括前總統蔡英文、現任正副元首賴清德與蕭美琴、國民黨籍的朱立倫與顏清標等政治人物。就連偵辦京華城案的檢察官林俊言、網紅四叉貓，都被列在下咒名單。新興宗教團體遭爆帶頭詛咒國內政要。（圖／民視新聞）網紅四叉貓說，他(教主)的身價數十億，好好的過生活不好嗎，為什麼還要成立這種，到處詛咒人家的群組，是見不得人家好嗎，真是的。根據了解，65歲的教主陳金龍自稱彌勒佛降世，還被起底曾是電玩大亨，當選過全國性電玩協會理事長，1980年代後期，轉往中國投資房地產。2001年創立宇宙彌勒皇教，2017年正式向內政部申請許可，成立基金會，透過賣法器、能量珠，累計超過10億身家。記者實際致電基金會，卻沒人回應。非本案律師李欣表示，主管機關可以撤銷廢止其設立許可，且若該行為導致他人心生恐懼，甚至可能構成刑法恐嚇維安罪。新興宗教團體遭爆帶頭詛咒國內政要。（圖／民視新聞）成立宗教團體，卻帶頭詛咒他人，不僅危害善良風俗，也已經觸法。內政部已經發文，限期基金會10天內回覆，否則負責人，恐怕得面臨相關罰則。原文出處：「宇宙彌勒皇教」教主「下黑咒」攻擊藍綠政要 內政部啟動調查 更多民視新聞報導遭美沒收4400億資產！ 太子集團負責人悠閒打牌：都小錢啦「太子集團」狂洗45億！四叉貓神出1人疑是「小草」中市警破獲運動賽事博弈機房 洗錢金流逾4億元民視影音 ・ 1 天前
柬埔寨一舉掃蕩詐騙園區！藏身9層樓詐騙大樓 658人落網「32台人被抓」
根據《柬中日報》報導，柬埔寨內政部發言人杜速克證實，這次行動查獲的兩處據點分別採用不同詐騙手法。其中一處專以假冒執法機構為手段，透過語音詐騙恐嚇受害者匯款，警方共逮捕57人，包含32名台灣人、13名日本人、8名菲律賓人、3名越南人與1名新加坡人。第二處詐騙據點則設...CTWANT ・ 20 小時前
電玩大亨變教主! 彌勒佛陳金龍靠賣畫.法器海撈數十億
生活中心／綜合報導宇宙彌勒皇教的創教教主陳金龍，如今也被起底，今年65歲，早年靠電玩起家，曾擔任全國性電玩協會理事長，之後到中國，投資房地產，接觸氣功與經書，2001年回台創教，如今彌勒皇教基金會已經有1.5億多元財產，更傳他靠賣畫、法器，累積數十億元身家。民視 ・ 1 天前
影/婦誤信詐團花3千萬買「翡翠金剛杵」 丈夫氣到中風
新竹一名75歲婦人因誤信「購買藝術品可抵稅」的說法，落入詐騙集團陷阱，花費3132萬元購入131支「翡翠金剛杵」，後來才發現全是每支僅值約300元的劣質石材。事件不僅導致婦人耗盡積蓄，甚至連丈夫都因過度氣憤而中風送醫。主嫌齊國鈞最終被法院判處有期徒刑4年5月，並沒收不法所得2912萬元。中天新聞網 ・ 1 天前
太子集團在台布局曝光！竹聯、四海幫涉入跨國詐騙鏈
據《自由時報》報導，根據目前掌握的情報，太子集團在柬埔寨所設立的機房，與台灣幫派在本地設置的所謂「水房」之間，長期存在默契與合作機制。當局分析過去境內破獲的多起詐欺案件後發現，太子集團與台灣黑幫的連結已不再是個別事件，而是形成跨境犯罪產業鏈。對此，我方除...CTWANT ・ 1 天前
慘遭媽媽拐賣至東京，12歲泰國少女被迫月接60客！淚訴「想回家上學」，惡母已在台灣落網
日本東京近日爆出一樁未成年跨國人口販運的犯罪事件，不只震撼當地媒體和輿論，由於受害當事人來自泰國，此事很快也引起曼谷方面高度重視。東京都文京區湯島地區一棟舊大樓內，一家個室按摩店被警視廳破獲非法僱用12歲泰國籍少女從事風俗「工作」，警方尋線逮捕店舖老闆細野正之，以及負責管理的泰籍員工吉塔亞波恩（Homchan Kittayaporn）。綜合日媒報導，按摩店店......風傳媒 ・ 3 小時前
檢方查扣台灣太子豪車 和平大苑管委會竟稱「我們是豪宅」拒絕還通報凃又文
柬埔寨太子集團首腦陳志涉嫌在台從事詐欺、洗錢等非法活動，檢調發動大搜捕行動，聲押主嫌王昱棠等5人，台北地院裁准王昱棠等4人。其中，負責管理和平大苑豪宅的台灣太子員工凃又文，在專案小組要上門清查停放在地下停車場的豪車時，自和平大苑管委會通風報信得知消息後，立即向上反應，讓集團連夜將7輛豪車開往他處藏匿，另外將4輛過戶給車商，但檢方聲押凃女卻被法院裁定30萬元交保，北檢不服最快在下週一(11/10)提起抗告。太報 ・ 1 天前
台中新社花海節開幕 5線專車免費接駁、外圍9處停車場
台中市新社花海暨台中國際花毯節8日揭幕，避免民眾開車進入會場造成周邊道路壅塞，自11月8日至11月30日止將進行交通管制，台中市政府交通局並表示，將提供5條免費接駁路線，花海會場外圍規劃9處花海專用停車場，也建置「花海即時交通」網頁提供查詢。自由時報 ・ 5 小時前
【後來呢】女毒蟲害所長殉職逾1年盼和解 家屬怒：仍等不到道歉
2024年9月30日深夜，新北土城分局清水所所長劉宗鑫的父親，接到一通電話後直奔醫院，未料看到的是胸口都塌陷全身傷痕累累的兒子，最後接受白髮人送黑髮人的噩耗。中天新聞網 ・ 6 小時前
黃明志曝她「浴室30分鐘」經過！律師揭「最新調查」嘆1事
娛樂中心／張予柔報導網紅謝侑芯日前赴馬來西亞進行工作時，傳出因突發性健康因素猝逝。大馬警方後續發現黃明志當時也在命案現場，不僅持有毒品，還驗出陽性反應，事後警方將原先的猝死案改以謀殺案偵辦，他也在遭通緝逃亡數小時後，5日投案，目前遭警方留置調查。據了解，目前已經近90小時無法與律師會面，身心狀況成謎。民視 ・ 4 小時前
警救援遇「山道猴」擋車道 鳴笛趕救受困童
年邁阿公阿嬤帶著2歲孫子在宜蘭礁溪五峰旗風景區散步時，發生了驚險的意外事件。他們準備返回台北時，孫子不慎被反鎖在車內，嚇得嚎啕大哭。阿公心急如焚，立即報警求助。警方趕往現場途中，竟遇到山道猴霸占道路，必須鳴笛驅趕。最終，在警消人員細心破窗救援下，孩童安全獲救，一家人終於鬆了一口氣。TVBS新聞網 ・ 14 小時前
快訊／不爽千萬信託獨漏他⋯新北三重孝子「財殺」親姊！檢方聲押禁見
新北市三重區陳姓男子60歲，因其姊姊跟妹妹在未告知他的情況下，帶著高齡的母親，將1千萬財產拿去辦信託，還排除他為代理人，6日帶著母親及妻子，找姊妹倆理論，過程起爭執，陳男回家中拿菜刀返回砍殺姊姊跟妹妹，其妻阻止也遭波及，其姊送醫傷重身亡，陳男被警方依殺人、傷害等罪送辦，經檢方複訊後，向法院聲請羈押禁見。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
太子神秘二把手胡小偉浮出檯面 掌控台灣23家公司
社會中心／綜合報導檢警調掃蕩太子集團，五名聲押被告中，在台主嫌王昱棠等四人收押禁見，唯獨和平大苑管家涂又文，三十萬交保。但如今太子集團更被爆出，還有一名神秘二把手，中國籍胡小偉，不但掌控台灣23家公司，疑似跟中共高層關係密切，另外還傳出兩名集團要角入台卡關，有藍營立委協助。民視 ・ 1 天前
軍公教年終獎金 明年2/6發放
行政院人事總處已於10月2日公告「114年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」，軍公教人員年終工作獎金將於明年2月6日發放。軍公教年終工作獎金原則上為1.5個月薪俸，另依考績，可能獲得0.5至1個月的考績獎金。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前