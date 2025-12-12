飛天小女警出任務！FILA 推限量盲盒、逼人開搶…BAPE® 聯名萌度炸裂、Mojo Jojo 彩蛋超欠收

（圖／品牌提供）

在這個「越可愛、越有力量」的時代，飛天小女警不只從螢幕飛回我們的童年回憶，更正式空降時尚版面！從街頭潮牌到運動時裝，把她們的色彩、能量與態度統統轉化成不可抵抗的時髦魅力。這波聯名旋風根本像糖霜爆炸般甜、像超能力釋放般猛，準備好讓你的衣櫥迎接一場可愛進攻了嗎？

FILAX飛天小女警聖誕甜蜜聯動！限量盲盒激起收藏熱潮

Sugar, spice, and everything EXTRA cute—FILA × 飛天小女警的夢幻聯名強勢登場！把「花花、泡泡、毛毛」的魅力一次灌進鞋履與包款裡，甜度爆棚、酷度滿點，完美詮釋今年冬季最Chill又最甜的 Y2K 甜酷少女感。

（圖／品牌提供）





踩著亮眼的 SUPER BUBBLE 鞋履，背上可鹽可甜的泡泡包，彷彿一秒變身新世代的「第四位小女警」，走到哪都是閃光模式全開。FILA 把三位人氣角色的色彩與個性巧妙融入設計，越看越想收！

（圖／品牌提供）





而且這波聯名限量必收，整個系列 只在 FILA 1911（TAIPEI 時尚概念店、復興 SOGO 6F、勤美誠品 2F）獨家販售。更誘人的是：活動期間只要買任一聯名鞋款或包款，立刻送你飛天小女警盲盒吊飾 1 個（共六款隨機）！開盲盒那刻的心跳，加上收藏慾瞬間爆棚的快感，完全就是大女孩也能擁有的聖誕奇蹟。

FILA × 飛天小女警肩背零錢兩用包／2980元（圖／品牌提供）

FILA × 飛天小女警SUPER BUBBLE聯名鞋款／2980元（圖／品牌提供）





BAPE®X THE POWERPUFF GIRLS 飛天小女警聯名系列

今年街頭時尚界也有「能量指數」，BAPE®X THE POWERPUFF GIRLS 絕對是滿格爆表！花花、泡泡、毛毛正式進駐潮流宇宙，把甜美、反叛與可愛統統濃縮成一枚膠囊系列，穿上它根本像把卡通能量外掛開到最強。

（圖／品牌提供）





BAPE® 把女孩們的代表色與經典粉色ABC CAMO合體，原本招牌的APEHEAD 再加上飛天小女警的鮮明個性，瞬間變得生動又超級吸睛。連帽衫與 T 恤以黑白雙色為主，不論是亮粉點綴或是角色主題圖案，視覺張力都強到完全無法低調。

（圖／品牌提供）





而每位女孩的代表色版本—粉紅、藍、綠，更讓粉絲可以精準選角，今天想走花花系主角光環？還是泡泡系甜萌路線？一次到位。

（圖／品牌提供）





更可愛的是 BABY MILO® 的加入，前後圖案不只超萌，還把三位小女警重新演繹成 MILO 版本，讓整件單品都有種「收藏公仔穿上身」的魅力。反派Mojo Jojo也強勢入列，與 BABY MILO® 的組合充滿玩味，像在 T 恤上上演迷你版的卡通大亂鬥。

（圖／品牌提供）





