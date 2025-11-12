《飛天小女警》主題館快閃台中！免費逛60款限定周邊，必買超萌小物推薦

超萌小女警即將降落台中啦！全台最大的花卉盛典「2025新社花海暨台中國際花毯節」，今年主題特別與人氣卡通《飛天小女警》合作，除了可以看到超可愛的花花、泡泡、毛毛出沒在40公頃壯闊花海，還特別設置期間限定《飛天小女警》限定主題館，推出超過60款限定周邊商品，讓人通通都想打包帶回家！趕緊一起來看看吧～

《飛天小女警》主題館本週登場

台中新社擁有「台版普羅旺斯」之美稱，每年11月固定舉辦「台中國際花毯節（新社花海）」活動，地點就在新社種苗改良繁殖場的二苗圃展區，全面開放民眾免費參觀！今年活動將於11/8（六）～11/30（日）期間熱鬧登場，現場打造40公頃壯闊花海，可以欣賞20萬株花卉爭奇鬥豔，主視覺更與全球經典動畫卡通《飛天小女警》合作，除了在花田裡設置多個飛天小女警角色藝術裝置，讓大家拍照打卡，還設置《飛天小女警》限定主題館，推出超過60款限定周邊商品，搶攻粉絲的錢包！

▲「2025台中花毯節」特別和人氣卡通「飛天小女警」合作，備受期待。（圖片來源：Leona fun life -利歐娜樂生活）

▲期間限定的《飛天小女警》主題館，販售超過60款限定周邊商品。（圖片來源：Leona fun life -利歐娜樂生活）

60款限定主題周邊搶先看

《飛天小女警》限定主題館以「花朵系列」為靈感，推出數十款周邊商品，首推可愛又閃亮的「心型徽章」及「愛心吊飾鑰匙圈」掛在包包上就是最萌焦點！小巧精緻的「流沙鏡」以牛仔造型飛天小女警與高飽和色調設計；「花朵鑰匙圈吊飾」除了３位小女警，還有多金公主、小鎮村市長與魔人啾啾等角色款；粉嫩色系附有花朵吊飾的３款「編織包」，讓人忍不住想直接包色！實用小物還有「飲料提袋」「AirPods Pro保護軟套」「證件卡套」「零錢包」等，通通超欠買！活動限定的「短袖T」共有８款圖案，快跟朋友１人１件，保證在花海拍照時成為最亮眼的存在！

▲《飛天小女警》限定主題館以「花朵系列」為靈感，推出超過60款限定周邊商品。（圖片來源：WeTrust）

▲可愛又閃亮的「心型徽章」（99元）及「花朵鑰匙圈吊飾」（229元），掛在包包上就是最萌焦點！（圖片來源：WeTrust）

▲「編織包」（580元）附有花朵吊飾，３款造型通通超可愛。（圖片來源：WeTrust）

▲實用小物還有「飲料提袋」（280元）、「證件卡套」（280元）、「AirPods Pro保護軟套」（450元）等選擇。（圖片來源：WeTrust）

▲「短袖T」（490元）有戴著花圈、拿著花項鍊、兔兔套裝姐妹款式等８種圖案。（圖片來源：WeTrust）

還有辦公室必備滑鼠墊、造型抱枕

實用的辦公室小物，推薦以花花、泡泡、毛毛飛行色系設計的「滑鼠墊，」讓桌面瞬間變得繽紛又有動力！漸層色的「防漏冷水瓶」除了３種角色之外，還有２款全員大集合的圖案；吸水力超強的「陶瓷杯墊」，從比基尼到兔兔裝造型共有９款設計任你選，另外也有可愛亮片會流動的「流沙杯墊」；蓬鬆柔軟的「造型抱枕」有花花、泡泡、毛毛３種圖案，Q萌模樣讓你直接融化！長時間追劇或出門長途搭車，必備「頸枕兩用款」將柔軟抱枕與U型頸枕結合，無論是午睡還是旅途中休息都能舒適倚靠。

▲「滑鼠墊」（490元）以花花、泡泡、毛毛３款造型登場，搭配她們代表的飛行色系設計。（圖片來源：WeTrust）

▲超可愛的「流沙杯墊」（280元）裡頭有著會流動的亮片，放在桌上欣賞都能擁有好心情。（圖片來源：WeTrust）

▲「造型抱枕」（780元）不論是花花、泡泡還是毛毛，Q萌模樣讓你直接融化！（圖片來源：WeTrust）

【活動資訊】

2025台中國際花毯節（新社花海）

日期：11/8（六）～11/30（日）

時間：08：30～16：30

地址：台中市新社區協興街30號（台中市新社區種苗改良繁殖場第二苗圃）

活動官網：https://www.flowercarpet.tw/coming.html

活動粉專：https://www.facebook.com/xinsheflowersea/

《飛天小女警》限定主題館

營業時間：週一至五09：30～16：30／週六、日09：00～16：30

