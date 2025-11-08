「飛天小女警」來了 2025新社花海暨台中國際花毯節11/8盛大開幕
（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】「2025新社花海暨台中國際花毯節－花開三盛事：花海、花毯、中農展售會」今（8）日在新社區種苗改良繁殖場二苗圃盛大登場，「台中國際花毯節」今年以卡通頻道的「飛天小女警」為核心主題，自開幕起便吸引民眾踴躍參觀，見證全台最大花卉盛典的魅力。
台中市政府觀旅局表示，花毯節現場共有15個裝置及角色立牌，為歷年最多；主花毯規模也是歷屆最大，高18公尺、直徑60公尺，其中以魔人啾啾的基地為裝置的最高點。每隔半小時自動展演一次的泡泡、水霧與機械動態效果，搭配盪鞦韆、甜甜圈店等裝置，處處充滿驚喜。現場呈現飛天小女警的家以及市政廳等經典場景，民眾也能與花花、泡泡、毛毛、尤教授、小鎮村市長以及會說話的狗等經典角色裝置拍照，甚至有機會看到粗暴小子、阿米巴幫、壞死幫派還有「他」等反派角色立牌，讓大小朋友玩得盡興。
觀旅局說明，「農業部種苗改良繁殖場」統籌全部場區規劃約39.5公頃，「2025新社花海」透過玫瑰品種權展示專區展現愛與勇氣的意象，並以 6 萬株一串紅、千日紅及多樣草花鋪陳，搭配波斯菊、百日草及蕎麥等景觀作物，打造13.5公頃熱情繽紛的大地畫布。新社花海展區中更融入花盆、木棧板等材料製成的造型玩偶與藝術裝置，營造拍照打卡的視覺亮點。另，設有「金門特產」、「青農特區」及「山城農產推廣」三大展售主題，帶來農特產品與在地文化體驗。
農業局指出，今年「中台灣農業行銷展售會」輪由台中市主辦，由中部8縣市共同策展，以「智慧永續」為核心主軸，包含「台中領鮮」、「豐味苗栗」、「彰化優鮮」、「品味南投」、「雲林良品」、「竹風好市」、「靚靚竹縣」及「幸福嘉義」，以農業展館形式，呈現各地最具代表性的優質農特產品，邀請全國民眾共襄盛舉，一同體驗「花開三盛事」繽紛盛會。此屆農特產品展售區匯集在地特色，從新社香菇、梨山茶、鮮果禮盒，到特色加工品，如香菇包和柑橘果凍等，吸引大批民眾購買，帶動山城經濟熱潮；現場「飛天小女警限定主題館」更販售超過200種周邊商品與農特產品，成為遊客必買清單。
交通局表示，花毯節首日湧入大量人潮，接駁專車共發出數百班次，其中松竹線與豐原線最受遊客歡迎，呼籲遊客多加利用大眾運輸及免費接駁車，避免車輛壅塞，並可透過「花海花毯即時交通」查詢剩餘車位與交通狀況，安全又便利。
觀旅局補充，今年花毯節同時串聯「台中購物節」，遊客除了賞花，也能至台中市區消費享優惠，將山城旅遊與城市購物雙重體驗一次滿足。花毯節詳細資訊及最新動態請持續關注「台中國際花毯節官網」、「大玩台中」臉書粉絲團及「台中觀光旅遊網」。
