親子就醬玩

飛天火車出發！蓮霧森林冒險趣～屏東林邊共融公園（飛天火車特色遊戲場）

親子就醬玩
屏東林邊共融公園（飛天火車特色遊戲場）
屏東林邊共融公園（飛天火車特色遊戲場）
屏東林邊共融公園（飛天火車特色遊戲場）
屏東林邊共融公園（飛天火車特色遊戲場）

喔賣尬的！這個公園是我近期期待的屏東公園之一，之前就在期待開放日，今天11/5終於落成起用了。

當天典禮現場，屏東縣長還來到現場親自落成開幕啟用儀式，林邊飛天火車特色公園車身長約30米，而且好巨大，真的就像要飛起來一樣。

屏東林邊共融公園（飛天火車特色遊戲場）
屏東林邊共融公園（飛天火車特色遊戲場）

七彩的火車車廂，真的是吸引眾人的眼光
而且當天有涼風，不會太炎熱

屏東林邊共融公園（飛天火車特色遊戲場）
屏東林邊共融公園（飛天火車特色遊戲場）

車廂旁邊還有雲朵設計，可可愛愛
更證明了他是準備飛上天的火車

屏東林邊共融公園（飛天火車特色遊戲場）
屏東林邊共融公園（飛天火車特色遊戲場）
屏東林邊共融公園（飛天火車特色遊戲場）
屏東林邊共融公園（飛天火車特色遊戲場）

接著來準備踩踏車廂裡面囉
火車上面的冒險由第一節車廂旁的樓梯上去
這邊有個很滑的滑梯

廣告
屏東林邊共融公園（飛天火車特色遊戲場）
屏東林邊共融公園（飛天火車特色遊戲場）

第二節車廂旁有拉環，有搭火車站票的感受
下面也有攀爬架直接攀爬上來

屏東林邊共融公園（飛天火車特色遊戲場）
屏東林邊共融公園（飛天火車特色遊戲場）

第三節車箱裡有彈網可以坐著玩或攀爬
而且這節車廂超級斜的

屏東林邊共融公園（飛天火車特色遊戲場）
屏東林邊共融公園（飛天火車特色遊戲場）
屏東林邊共融公園（飛天火車特色遊戲場）
屏東林邊共融公園（飛天火車特色遊戲場）
屏東林邊共融公園（飛天火車特色遊戲場）
屏東林邊共融公園（飛天火車特色遊戲場）

第四節車廂就是準備溜下去的滑梯
而且大人也可以溜喔

屏東林邊共融公園（飛天火車特色遊戲場）
屏東林邊共融公園（飛天火車特色遊戲場）

中間還有搭配熱氣球造型
旁邊還不定時會灑水，很像火車啟動的蒸汽

屏東林邊共融公園（飛天火車特色遊戲場）
屏東林邊共融公園（飛天火車特色遊戲場）
屏東林邊共融公園（飛天火車特色遊戲場）
屏東林邊共融公園（飛天火車特色遊戲場）
屏東林邊共融公園（飛天火車特色遊戲場）
屏東林邊共融公園（飛天火車特色遊戲場）
屏東林邊共融公園（飛天火車特色遊戲場）
屏東林邊共融公園（飛天火車特色遊戲場）
屏東林邊共融公園（飛天火車特色遊戲場）
屏東林邊共融公園（飛天火車特色遊戲場）
屏東林邊共融公園（飛天火車特色遊戲場）
屏東林邊共融公園（飛天火車特色遊戲場）

底部還有一些獨木橋設施

屏東林邊共融公園（飛天火車特色遊戲場）
屏東林邊共融公園（飛天火車特色遊戲場）
屏東林邊共融公園（飛天火車特色遊戲場）
屏東林邊共融公園（飛天火車特色遊戲場）

旁邊打造一排蓮霧休息椅子
真的不要這麼可愛吧

屏東林邊共融公園（飛天火車特色遊戲場）
屏東林邊共融公園（飛天火車特色遊戲場）

這個攀爬架有點高，可是小辰寶爬得非常快

屏東林邊共融公園（飛天火車特色遊戲場）
屏東林邊共融公園（飛天火車特色遊戲場）
屏東林邊共融公園（飛天火車特色遊戲場）
屏東林邊共融公園（飛天火車特色遊戲場）
屏東林邊共融公園（飛天火車特色遊戲場）
屏東林邊共融公園（飛天火車特色遊戲場）

還有阿公阿嬤們的樂齡設施

屏東林邊共融公園（飛天火車特色遊戲場）
屏東林邊共融公園（飛天火車特色遊戲場）

以為只有飛天火車這區嗎？！佔地約2000坪
很大！旁邊還來一區蓮霧冒險森林
屏東盛產的蓮霧直接變身打卡、玩樂設施

屏東林邊共融公園（飛天火車特色遊戲場）
屏東林邊共融公園（飛天火車特色遊戲場）
屏東林邊共融公園（飛天火車特色遊戲場）
屏東林邊共融公園（飛天火車特色遊戲場）

切了1/4得蓮霧！搞得我都想去買蓮霧吃了

屏東林邊共融公園（飛天火車特色遊戲場）
屏東林邊共融公園（飛天火車特色遊戲場）
屏東林邊共融公園（飛天火車特色遊戲場）
屏東林邊共融公園（飛天火車特色遊戲場）
屏東林邊共融公園（飛天火車特色遊戲場）
屏東林邊共融公園（飛天火車特色遊戲場）
屏東林邊共融公園（飛天火車特色遊戲場）
屏東林邊共融公園（飛天火車特色遊戲場）

一樣有鞦韆

屏東林邊共融公園（飛天火車特色遊戲場）
屏東林邊共融公園（飛天火車特色遊戲場）

這一區也是走一個一直攀爬概念
是不是想訓練孩子們
各個成為攀 (猴) 爬 (子) 高手

屏東林邊共融公園（飛天火車特色遊戲場）
屏東林邊共融公園（飛天火車特色遊戲場）
屏東林邊共融公園（飛天火車特色遊戲場）
屏東林邊共融公園（飛天火車特色遊戲場）

這一區在最後面，像沉浸隱藏式活動區
小辰寶像在打坐一樣

屏東林邊共融公園（飛天火車特色遊戲場）
屏東林邊共融公園（飛天火車特色遊戲場）

森林深呼吸法

屏東林邊共融公園（飛天火車特色遊戲場）
屏東林邊共融公園（飛天火車特色遊戲場）
屏東林邊共融公園（飛天火車特色遊戲場）
屏東林邊共融公園（飛天火車特色遊戲場）
屏東林邊共融公園（飛天火車特色遊戲場）
屏東林邊共融公園（飛天火車特色遊戲場）
屏東林邊共融公園（飛天火車特色遊戲場）
屏東林邊共融公園（飛天火車特色遊戲場）
屏東林邊共融公園（飛天火車特色遊戲場）
屏東林邊共融公園（飛天火車特色遊戲場）

此區有自來水洗手腳區，很貼心

屏東林邊共融公園（飛天火車特色遊戲場）
屏東林邊共融公園（飛天火車特色遊戲場）

旁邊真的就是林邊車站，真的出站即到

屏東林邊共融公園（飛天火車特色遊戲場）
屏東林邊共融公園（飛天火車特色遊戲場）

就位在林邊火車站正前方
搭火車來是最方便的(台鐵時刻表
但林邊車次可能偏少，建議要搭乘火車的家長們順便把回程時間安排好喔

屏東林邊共融公園（飛天火車特色遊戲場）
屏東林邊共融公園（飛天火車特色遊戲場）

如果是開車，附近路邊空曠處都能停車
車站後方也有停車場
但聽說都附近居民停走居多
開車直接導航「林邊車站」 即可抵達

屏東林邊共融公園（飛天火車特色遊戲場）
屏東林邊共融公園（飛天火車特色遊戲場）
屏東林邊共融公園（飛天火車特色遊戲場）
屏東林邊共融公園（飛天火車特色遊戲場）

屏東林邊共融公園(飛天火車特色遊戲場)

  • 屏東縣林邊鄉

  • 全天開放

玩・樂 最浪漫的教養

再忙也要一起玩！

與孩子的幸福時光～陪孩子遇見美好的事！

更多親子旅遊 X 親子創意生活資訊，請到「親子就醬玩」：www.kidsplay.com.tw

圖文作者：親子就醬玩駐站作家「住在大城堡裡的小辰寶」

其他人也在看

北車、中山隨機傷人　嫌犯身份曝光：27歲通緝犯

北車、中山隨機傷人　嫌犯身份曝光：27歲通緝犯

台北捷運台北車站、中山站今（19日）傍晚發生隨機砍人事件，造成多名民眾受傷，其中1人傷勢嚴重、仍在急救中，27歲通緝犯張文遭警方包圍後墜樓，目前在醫院搶救，台北市長蔣萬安隨後趕到現場表示，初步研判嫌犯可能涉及墜落情形，詳細原因仍待進一步釐清，目前捷運系統已恢復正常營運，後續相關資訊將持續對外說明。

鏡新聞 ・ 1 小時前發起對話

半導體短缺 本田汽車中日工廠面臨停產

受半導體短缺影響，日本汽車公司本田的中日工廠將面臨停產。日本共同社報導，本田汽車17日透露，由於半導體短缺，公司計劃從12月下旬至明年1月上旬，讓旗下日本和中國工廠暫停或減少整車的生產。

中時財經即時 ・ 1 天前6
快訊／北捷遭惡徒擲煙霧彈！57歲男命危急送台大醫院　搶救情況曝

快訊／北捷遭惡徒擲煙霧彈！57歲男命危急送台大醫院　搶救情況曝

捷運台北車站今（19）日傍晚驚爆煙霧彈攻擊，傳造成1名57歲男子失去呼吸心跳被送往台大醫院救治。對此，記者詢問台大醫院，院方晚間表示，因涉及病人隱私，詳情暫無法說明。（記者：簡浩正）

三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前發起對話
台北煙霧彈、隨機砍人嫌犯起底！本名「張文」、27歲男　妨害兵役通緝犯

台北煙霧彈、隨機砍人嫌犯起底！本名「張文」、27歲男　妨害兵役通緝犯

[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導台北市捷運今（19）日下午發生重大公共安全事件，男子在站內投擲煙霧彈並持刀傷人，引發乘客恐慌，多人受傷送醫。台北市長...

FTNN新聞網 ・ 53 分鐘前發起對話
賴清德批「在野獨裁」！最新萬人網路投票結果震撼曝光

賴清德批「在野獨裁」！最新萬人網路投票結果震撼曝光

總統賴清德指控在野黨將國家推向「立法濫權，在野獨裁」的懸崖邊。此言論引發外界熱議，根據一項正在進行中的網路投票結果顯示，截至19日上午7點，已有10000名網友參與，高達93%網友認為「沒聽過在野黨獨裁，只聽過執政黨獨裁」。

中天新聞網 ・ 13 小時前352
彈劾賴清德！最新網路投票81.7%表態贊成

彈劾賴清德！最新網路投票81.7%表態贊成

國民黨立法院黨團與民眾黨立法院黨團今（19）日上午在議場前舉行「彈劾違憲總統，反帝制、反專制、反獨裁」聯合記者會，正式宣布對總統賴清德啟動彈劾案。根據最新網路投票結果顯示，有高達81.7%的網友表示贊成。

中天新聞網 ・ 5 小時前247
明後天炸雨全台躲不掉！2波冷空氣接力「凍到年底」　3500m高山有望下雪

明後天炸雨全台躲不掉！2波冷空氣接力「凍到年底」　3500m高山有望下雪

中央氣象署指出，今（18）日東北季風影響，迎風面基隆北海岸、宜蘭地區及大臺北山區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，桃園以北、花東地區及恆春半島有局部或零星短暫雨，新竹以南仍為多雲到晴的天氣；溫度方面，清晨各地偏涼，低溫在15至20度之間，局部地區會再稍低一些，請適時增添衣物，而白天北部及宜蘭預測高溫約21至23度，感受稍涼，中南部及花東24至27度，感受溫暖舒適，但新竹以南地區日夜溫差較大。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前12
深夜變天！週五、週六雨彈開炸　氣象專家示警「這些地區」雨勢最猛

深夜變天！週五、週六雨彈開炸　氣象專家示警「這些地區」雨勢最猛

[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導深夜天氣轉變，全台再度迎來濕涼天氣。天氣風險公司天氣分析師黃國致表示，週五至週六各地多雲至陰，普遍有短暫雨至短暫陣雨...

FTNN新聞網 ・ 1 天前8
明天「全台下雨」！氣象署：濕冷有降雪機會

明天「全台下雨」！氣象署：濕冷有降雪機會

[NOWnews今日新聞]明（19）日外出要帶傘！受到南方雲系北移到台灣影響，全台都有降雨機會，中央氣象署提醒，東半部要慎防局部大雨，雖週六午後西半部雨勢趨緩，不過下週日冬至又有東北季風影響，北部、東...

今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前7
李亞萍罹患失智症　營養師示警：5大傷腦食物少吃

李亞萍罹患失智症　營養師示警：5大傷腦食物少吃

藝人余祥銓日前受訪時證實，母親李亞萍出現失智症前兆，甚至會在凌晨3、4點打電話給司機表示要出門，還曾把丈夫余天認成爸爸，這樣的狀況一週反覆發作3、4次。事實上，營養師高敏敏曾列出5大傷腦食物，示警失智症早已年輕化，越早預防越好。

中天新聞網 ・ 11 小時前53
全台雨襲2天！今明降雨預報圖「差很大」全島藍一片

全台雨襲2天！今明降雨預報圖「差很大」全島藍一片

全台雨襲2天！今明降雨預報圖「差很大」全島藍一片

EBC東森新聞 ・ 1 天前發起對話
冬至撞上天赦日！民俗專家︰把握「百年難得改運日」

冬至撞上天赦日！民俗專家︰把握「百年難得改運日」

生活中心／李明融報導後天（21日）即將迎來「冬至」，今年不僅是節氣更迭，更罕見巧遇民俗大吉日「天赦日」。民俗專家廖大乙指出，本週日不僅是冬至逢天赦日，更適逢國曆12月21日的「121新起步日」，是極為難得的「三巧合日」。他建議今年與明年犯太歲的8個生肖應把握時機「換氣改運」，為來年祈求平安。

民視健康長照網 ・ 6 小時前5
連霸最大勁敵！美國「雙賽揚合體」組復仇者聯盟　日網驚呆了

連霸最大勁敵！美國「雙賽揚合體」組復仇者聯盟　日網驚呆了

體育中心／綜合報導上屆WBC（世界棒球經典賽）敗給日本「銀恨」的美國不讓了！在台灣時間今天（12/19）深夜宣布迎來美聯賽揚「虎王」史庫柏（Tarik Skubal）、巨人王牌韋伯（Logan Webb）、教士「火球男」米勒（Mason Miller）、洋基明星守護神貝德納（David Bednar）加入，超豪華投手陣容震撼日網，讓日本網友直呼：「太誇張了...」

FTV Sports ・ 8 小時前2
後天冬至「3巧合日」 廖大乙︰8生肖記得改運、補運

後天冬至「3巧合日」 廖大乙︰8生肖記得改運、補運

後天12月21日是冬至，巧逢天赦日，民俗專家廖大乙表示，週日是冬至逢天赦日，又碰到國曆12月21日所謂的「121新的起步日」，民俗專家廖大乙建議把握難得的「三巧合日」，尤其蛇、豬、虎、猴等今年犯太歲的生肖，記得「換氣改運」；而明年犯太歲的鼠、馬、兔、雞4生肖，則可提早補運。

自由時報 ・ 12 小時前19
張忠謀早就預見！外媒曝台積電真正王牌　搬不去美國的是這個

張忠謀早就預見！外媒曝台積電真正王牌　搬不去美國的是這個

台積電（2330）近幾年除了在台灣擴廠外，海外同樣積極布局，陸續在美國、日本、德國等地建廠。不過外媒卻指出，這波擴張並非單純回應市場需求，而是在地緣政治壓力，以及各國推動「晶片製程回流」的晶片戰爭下所做出的選擇。事實上台積電創辦人張忠謀過去就曾對海外設廠提出警示，認為高度集中、緊密分工的「台灣模式」難以在當地複製，如今亞力桑納州廠面臨高成本與供應鏈瓶頸，似乎印證了當年張忠謀的看法。

太報 ・ 1 天前129
中國女機場佔5排椅！不知恥飆罵台人畫面曝

中國女機場佔5排椅！不知恥飆罵台人畫面曝

[NOWnews今日新聞]中國官方近期呼籲民眾避免赴日旅遊，但仍有中國民眾到日本旅遊，甚至還在機場爆出爭議事件，近期一段中國女遊客在東京羽田機場與台灣人起爭執的影片在社群瘋傳，而另一視角的畫面曝光，當...

今日新聞NOWNEWS ・ 22 小時前252
F4變F3太荒謬！柴智屏曝「朱孝天私下個性」破局不意外

F4變F3太荒謬！柴智屏曝「朱孝天私下個性」破局不意外

F4變F3太荒謬！柴智屏曝「朱孝天私下個性」破局不意外

EBC東森娛樂 ・ 2 天前38
全台有雨！「雨下最猛時段」曝光　下波冷空氣這時來報到

全台有雨！「雨下最猛時段」曝光　下波冷空氣這時來報到

週末即將到來，天氣變化格外受矚。對此，氣象粉專「進擊の天氣小編」今（19）日預估未來天氣，並提醒「這時間」將迎來一波「弱冷空氣」，提醒民眾多加留意。

三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前2
藍白喊彈劾賴清德！總統府反擊了

藍白喊彈劾賴清德！總統府反擊了

[NOWnews今日新聞]行政院長卓榮泰宣布不副署財政收支劃分法，藍白立委昨在立法院司法及法制委員會通過譴責總統賴清德與行政院長卓榮泰，並移請監察院彈劾卓榮泰；此外，藍白黨團也宣布將提案彈劾賴清德。對...

今日新聞NOWNEWS ・ 10 小時前177
李連杰突然變年輕的祕密全都說了！3招快速回春不用換血換心

李連杰突然變年輕的祕密全都說了！3招快速回春不用換血換心

62歲的「功夫皇帝」李連杰，前兩年曾被粉絲拍到斷崖式衰老、宛如80歲老翁的模樣，引發外界擔憂。然而近期他多次露面，整個人氣色紅潤、明顯變年輕許多。日前他更主動曬出進行腫瘤切除手術的畫面，術後以年輕力壯

健康2.0 ・ 12 小時前25