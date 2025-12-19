飛天火車出發！蓮霧森林冒險趣～屏東林邊共融公園（飛天火車特色遊戲場）

屏東林邊共融公園（飛天火車特色遊戲場）

喔賣尬的！這個公園是我近期期待的屏東公園之一，之前就在期待開放日，今天11/5終於落成起用了。

當天典禮現場，屏東縣長還來到現場親自落成開幕啟用儀式，林邊飛天火車特色公園車身長約30米，而且好巨大，真的就像要飛起來一樣。

屏東林邊共融公園（飛天火車特色遊戲場）

七彩的火車車廂，真的是吸引眾人的眼光

而且當天有涼風，不會太炎熱

屏東林邊共融公園（飛天火車特色遊戲場）

車廂旁邊還有雲朵設計，可可愛愛

更證明了他是準備飛上天的火車

屏東林邊共融公園（飛天火車特色遊戲場）

屏東林邊共融公園（飛天火車特色遊戲場）

接著來準備踩踏車廂裡面囉

火車上面的冒險由第一節車廂旁的樓梯上去

這邊有個很滑的滑梯

廣告 廣告

屏東林邊共融公園（飛天火車特色遊戲場）

第二節車廂旁有拉環，有搭火車站票的感受

下面也有攀爬架直接攀爬上來

屏東林邊共融公園（飛天火車特色遊戲場）

第三節車箱裡有彈網可以坐著玩或攀爬

而且這節車廂超級斜的

屏東林邊共融公園（飛天火車特色遊戲場）

屏東林邊共融公園（飛天火車特色遊戲場）

屏東林邊共融公園（飛天火車特色遊戲場）

第四節車廂就是準備溜下去的滑梯

而且大人也可以溜喔

屏東林邊共融公園（飛天火車特色遊戲場）

中間還有搭配熱氣球造型

旁邊還不定時會灑水，很像火車啟動的蒸汽

屏東林邊共融公園（飛天火車特色遊戲場）

屏東林邊共融公園（飛天火車特色遊戲場）

屏東林邊共融公園（飛天火車特色遊戲場）

屏東林邊共融公園（飛天火車特色遊戲場）

屏東林邊共融公園（飛天火車特色遊戲場）

屏東林邊共融公園（飛天火車特色遊戲場）

底部還有一些獨木橋設施

屏東林邊共融公園（飛天火車特色遊戲場）

屏東林邊共融公園（飛天火車特色遊戲場）

旁邊打造一排蓮霧休息椅子

真的不要這麼可愛吧

屏東林邊共融公園（飛天火車特色遊戲場）

這個攀爬架有點高，可是小辰寶爬得非常快

屏東林邊共融公園（飛天火車特色遊戲場）

屏東林邊共融公園（飛天火車特色遊戲場）

屏東林邊共融公園（飛天火車特色遊戲場）

還有阿公阿嬤們的樂齡設施

屏東林邊共融公園（飛天火車特色遊戲場）

以為只有飛天火車這區嗎？！佔地約2000坪

很大！旁邊還來一區蓮霧冒險森林

屏東盛產的蓮霧直接變身打卡、玩樂設施

屏東林邊共融公園（飛天火車特色遊戲場）

屏東林邊共融公園（飛天火車特色遊戲場）

切了1/4得蓮霧！搞得我都想去買蓮霧吃了

屏東林邊共融公園（飛天火車特色遊戲場）

屏東林邊共融公園（飛天火車特色遊戲場）

屏東林邊共融公園（飛天火車特色遊戲場）

屏東林邊共融公園（飛天火車特色遊戲場）

一樣有鞦韆

屏東林邊共融公園（飛天火車特色遊戲場）

這一區也是走一個一直攀爬概念

是不是想訓練孩子們

各個成為攀 (猴) 爬 (子) 高手

屏東林邊共融公園（飛天火車特色遊戲場）

屏東林邊共融公園（飛天火車特色遊戲場）

這一區在最後面，像沉浸隱藏式活動區

小辰寶像在打坐一樣

屏東林邊共融公園（飛天火車特色遊戲場）

森林深呼吸法

屏東林邊共融公園（飛天火車特色遊戲場）

屏東林邊共融公園（飛天火車特色遊戲場）

屏東林邊共融公園（飛天火車特色遊戲場）

屏東林邊共融公園（飛天火車特色遊戲場）

屏東林邊共融公園（飛天火車特色遊戲場）

此區有自來水洗手腳區，很貼心

屏東林邊共融公園（飛天火車特色遊戲場）

旁邊真的就是林邊車站，真的出站即到

屏東林邊共融公園（飛天火車特色遊戲場）

就位在林邊火車站正前方

搭火車來是最方便的(台鐵時刻表

但林邊車次可能偏少，建議要搭乘火車的家長們順便把回程時間安排好喔

屏東林邊共融公園（飛天火車特色遊戲場）

如果是開車，附近路邊空曠處都能停車

車站後方也有停車場

但聽說都附近居民停走居多

開車直接導航「林邊車站」 即可抵達

屏東林邊共融公園（飛天火車特色遊戲場）

屏東林邊共融公園（飛天火車特色遊戲場）

屏東林邊共融公園(飛天火車特色遊戲場)

屏東縣林邊鄉

全天開放

玩・樂 最浪漫的教養

再忙也要一起玩！

與孩子的幸福時光～陪孩子遇見美好的事！

更多親子旅遊 X 親子創意生活資訊，請到「親子就醬玩」：www.kidsplay.com.tw

圖文作者：親子就醬玩駐站作家「住在大城堡裡的小辰寶」