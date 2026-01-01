飛天茅台泡沫化？民眾可批發價直購 經銷商哀嚎

中國貴州茅台。（圖／翻攝自微博＠-_-二师兄 ）





中國貴州茅台在2026年首日，正式開放讓消費者可以用批發價1499元人民幣，來買經典款的53度飛天茅台，中間不需要再經過酒商抽成，目的就是要抑制黃牛漲價，但這也讓許多經銷商哀嚎，以後錢更難賺了。

中國酒類經銷商：「1499（人民幣）的飛天茅台，大家搶到沒有？反正我是沒有搶到的，我親愛的大哥們，1499的飛天你們都搶到了嗎？」

這是2026年首日在中國白酒圈最夯的話題，因為一向熱門經典款的53度飛天茅台，竟然用批發價直賣給消費者。

中國酒類經銷商：「以前時候都是靠1499（人民幣）飛天賺錢的，其他都賠錢，現在1499（人民幣）飛天，不用你賣了，我來賣，那你…確實不好掙啊，茅台真正的價值，從來就不是酒，而是稀缺姓，現在搞無限供應酒廠直供，表面是打黃牛，實則是掏空了品牌的根基。」

不少經銷商和黃牛哀嚎抱怨，因為以往茅台可以用批發價1499元人民幣進貨，但市場價格浮動大有炒作空間，一般消費者到手均價約2千人民幣，不過現在茅台開放一般民眾都可以在I茅台的線上平台，以1499的價格入手，每人每天限購12瓶1月1號開賣，立刻被搶購一空，不僅如此茅台也調整銷售經營策略要取消分銷制穩定價格。

中國網路新聞主播：「茅台已經宣布取消分銷制，加上飛天上架，I茅台核心目標，就是拿回定價權，2025年更是大起大落，跌幅超三成，全是社會庫存過高惹的禍。」

不過也有專家分析茅台近年市場價格浮動大，甚至一度暴跌主要還是跟經濟內需和政策影響，在官方禁酒令衝擊下，加上現在年輕人不愛也喝不起茅台，讓茅台神話已經逐漸破滅。

