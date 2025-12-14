「飛天馬」點燈！ 台中山城濃濃耶誕味

豐原區葫蘆墩圳主燈飛天馬已試點燈。(記者歐素美攝)

〔記者歐素美／台中報導〕耶誕節將屆，台中市山城耶誕氣氛漸濃，豐原區葫蘆墩圳主燈飛天馬已試點燈，吸引民眾拍照上傳網路分享；東勢區客家文化園區前的耶誕樹也點燈，還定時會下雪，民眾直呼「浪漫」。

每年歲末，台中市水利局會在豐原軟埤仔溪周邊、葫蘆墩圳、陽明大樓等3處佈置各式燈飾，從耶誕節點燈到元宵節；今年葫蘆墩圳主燈已架設完成，因明年是馬年，主燈「飛天馬」展翅奔馳造型吸引目光，最近試點燈，特殊造型主燈和試點燈的亮點成民眾拍照打卡景點。

水利局表示，豐原燈飾主要集中於河岸空間，去年葫蘆墩圳主燈是象徵豐盛的葫蘆為主題，並以星月燈飾「璀璨星光、豐滿月圓」點綴兩旁。

東勢客家文化園區前的耶誕樹，昨晚在地方熱心後生與公益團體合辦活動時點燈，還會定時下雪，讓東勢居民提前感受耶誕節氣氛。

