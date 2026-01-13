飛安實力獲國際肯定 星宇航空躋身2026全球最安全航空第11名

星宇航空名列全球權威航空評鑑機構 Airline Ratings 公布2026 年度「最安全航空公司」第 11 名，以亮眼成績躋身全球航空安全表現的領先行列。（星宇航空提供／陳麒全桃園機場傳真）

星宇航空以最年輕航空公司之姿，獲得 Airline Ratings 7-Star PLUS 最高等級認證，且名列 2026 年全球最安全航空公司第 11 名。（星宇航空提供／陳麒全桃園機場傳真）

星宇航空團隊由航空界經驗豐富的專業人員組成，因此，星宇航空才能在短時間內建立多條航線，同時維持高標準的飛安管理。（星宇航空提供／陳麒全桃園機場傳真）

國際航空安全再傳佳績。全球權威航空評鑑機構 Airline Ratings 近日公布「2026 年全球最安全航空公司」名單，星宇航空首度入榜即名列第11名，成為榜單中最年輕的航空公司之一，以亮眼成績躋身全球航空安全表現的領先行列。

Airline Ratings執行長Sharon Petersen在官方新聞稿中指出，該機構一般不會將成立時間較短的航空公司列入評比，但星宇航空在安全制度建構、營運透明度及整體安全文化上的表現相當突出，機上安全稽核更獲得接近滿分的成績，深獲國際航空業界高度肯定。她表示，星宇航空雖為產業新進者，卻已為業界樹立極高標準，因此在本次評選中獲得最高等級的評價。

星宇航空執行長翟健華表示，星宇航空甫獲得 Airline Ratings「7-Star PLUS」最高等級認證，並名列2026年全球最安全航空公司第11名，對此深感榮幸。他指出，這項肯定不僅是國際認證，更是全體同仁長期投入飛航安全、嚴謹落實每一項作業細節的成果。儘管開航僅5年，但團隊由航空界經驗豐富的專業人員組成，才能在快速拓展航線的同時，持續維持高標準的飛安管理。

翟健華強調，星宇航空始終相信飛安不是口號，而是必須在每日營運、訓練與決策中持續累積的承諾，期盼透過此次評鑑結果，讓旅客看見星宇航空在飛航安全上的堅持與責任，成為值得信賴的飛航選擇。

Airline Ratings為專注於航空安全與產品評比的國際專業平台，本次評選從長期監測的320家航空公司中進行評鑑，綜合考量事故率、機隊年齡、重大事故紀錄、飛行員訓練、國際安全稽核結果，以及近年備受重視的亂流預防與機上安全管理等多項指標。

該機構指出，能躋身全球最安全航空公司前25名，代表航空公司在面對各類突發事件時，具備完善程序、專業訓練與高度通報文化，得以有效控管風險。星宇航空在各項指標上的表現，展現其成熟且嚴謹的飛安管理能力。

星宇航空表示，自創立以來即以國際最高安全標準為核心，持續投資新世代機隊，強化駕駛艙與客艙安全管理機制，並落實飛行員與客艙組員的專業訓練與風險意識培養，未來也將持續為旅客打造更安心、舒適且具國際水準的飛行體驗。

