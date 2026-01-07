飛安拖7年！國軍戰機自動防撞系統「裝機率0」 飛官最新陳情

政治中心／李紹宏報導

昨（6）日晚間，上尉飛官辛柏毅駕駛駛F-16戰機（機號6700）時，疑似發生失事意外，國軍動員搜索中，也讓各界質疑是否為F-16的機械故障釀禍。對此，國民黨立委徐巧芯今日發文，國軍「鳳展計畫」升級案進度受阻，其中最受關注的自動防撞系統，原預計2024年達階段性目標，但截至2025年最新進度顯示，竟沒有1架裝載。

F-16飛官辛柏毅墜海失聯。（圖／翻攝自IDF 經國號 臉書）

AGCAS自動防撞系統「裝機進度0」

徐巧芯指出，昨晚一架空軍F-16AM戰機於花蓮外海夜訓失事後，今日再度有飛官向她陳情，希望「自動防撞地系統（AGCAS）」能盡快安裝，因為這套系統極為重要，能根據速度、航向及地形資訊判斷衝撞風險並警告飛行員；若飛行員無反應，機體將自動恢復穩定姿態避免墜毀。

廣告 廣告

徐巧芯表示，這項計畫自2018年開始評估，作為「鳳展專案」的一部分已持續多年。然而，根據國防部報告，計畫原定於2024年完成，但到2025年，系統裝機進度竟然是零，至今一架戰機都還沒完成。

當時辛柏毅駕駛F-16戰機（機號6700）。（圖／IDF經國號FB提供）

鳳展專案軍購延宕！系統預計延至2027完成

徐巧芯透露，空軍參謀長李慶然當時回覆，由於美方的各種測試與軟體問題造成計畫延宕，全案目前預計要等到2027年才能完成全機隊的佈線與裝機。

徐巧芯強調，針對此案，我們已經付錢，卻至今沒有半架F-16戰機完成裝機交貨，再度出現美方軍購延宕的狀況，因此認為國防部對此狀況應更加重視，不能彷彿完全沒感覺、不在乎，「我們必須質疑軍費到底花在什麼地方，又拿到了什麼樣的軍購？這只是一個例子，政府應更關注軍人的飛行安全權益，並嚴格監督裝備採購後的到貨與安裝進度」。

目前，辛上尉的搜救任務仍在進行中，徐巧芯也請全國民眾持續為他集氣祈福，希望能收到平安歸來的好消息。

更多三立新聞網報導

TPASS恐斷炊！林楚茵點名36藍委：你們是忘記了還是害怕想起來？

國民黨立委指兩岸條例撤案！林宜瑾辦公室狠打臉 議事處也認：沒撤案

黃暐瀚挺軍購點名韓國瑜2028 徐巧芯：支持不等於要無腦

法官同意減半！徐巧芯大姑丈涉洗錢 百萬保金籌1個月終獲自由

