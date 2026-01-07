飛官冬季跳傘落海失溫風險 空軍：已對美採購防寒飛行衣

花蓮空軍基地1架F-16AM型戰機（6700號）6日晚間驚傳失事，機上的辛柏毅上尉疑似在豐濱鄉東方10浬彈射跳傘，目前仍在搜救當中。由於近日剛好台灣強烈大陸冷氣團來襲，因此飛行員跳傘落海後的失溫問題引發關注。對此，空軍回應，已向美國軍購防寒飛行衣。

6日失事的F-16AM戰機，圖中仍隸屬嘉義空軍基地的第4聯隊。(圖/翻攝自IDF經國號粉絲專頁)

今（7）日空軍舉行臨時記者會，媒體提問F-16型戰機飛行員缺乏像幻象2000-5型戰機飛行員的防寒飛行衣，是否在海上有較大風險。空軍督察長江義誠少將回應，有關防寒飛行衣部分，空軍已經採購了，因為是採軍規模式採購，在交貨期程方面，慢速機部分已經交貨，戰鬥機部分則是預劃在明年1月開始交貨，空軍都已經有規劃。

此外，針對F-16AM/BM型戰機加裝自動防撞地系統（A-GCAS）的進展，江義誠指出，在Auto-GCAS部分，現在因為Auto-GCAS系統是跟美國國民兵一起進行系統的研改，所以相關系統的進程，空軍都會督促美軍儘速完成。他強調，空軍希望能按照計畫並且提前，在今年底獲得Auto-GCAS系統的相關裝置。

第5聯隊飛行員，目前F-16戰機飛行員只配備圖中的防火連身飛行衣。(圖/軍聞社)

