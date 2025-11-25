「飛官參議員」凱利籲美軍拒絕無理命令 傳川普施壓要軍法審判
記者高珞曦／綜合報導
美國退役海軍上校兼民主黨參議員凱利（Mark Kelly）等6人，最近參與拍攝1段「提醒」現役軍人有義務「不服從非法命令」的影片，傳川普施壓究責，凱利恐將面臨軍法審判。
據《CNN》報導，民主黨參議員凱利曾是美國海軍上校、資深太空人，他與另5名議員史洛特金（Elissa Slotkin）、克洛（Jason Crow）、古蘭德（Maggie Goodlander）、德魯齊歐（Chris Deluzio）以及霍拉漢（Chrissy Houlahan）等人，在民主黨發布的1段影片中，告訴美現役軍人有義務「不服從非法命令」，他們還表示，美國憲法正遭遇來自內部的威脅，這將影響美國立國精神與價值觀，呼籲軍方和情報部門拒絕那些非法的命令。
五角大廈24日表示，已收到針對凱利的「嚴重不當行為」之檢舉函，並在聲明中指出，根據《聯合軍事司法法典》（UCMJ），美國軍人有法律義務服從合法命令，「且所有命令均被推定為合法。軍人的個人理念，不能成為其不服從合法命令的理由或藉口」。
同時，按美國法律規定，像凱利這類的高級軍官，在退役後仍需隨時待命，如有必要，軍方能依法將其召回。據報，川普以此為由，要求五角大廈以軍法審判凱利本次的行為。
美戰爭部部長赫格塞斯（Peter Hegseth）也在X發文，他形容凱利等6人是「煽動叛亂6人組」（Seditious Six），抨擊凱利6人散播愚蠢的言論，慫恿軍人無視指揮官的命令，破壞軍隊秩序和紀律，這只會讓美國軍人困於險境。
凱利本人則透過聲明回擊，他表示，自己22歲成為美國海軍少尉，曾在飛行學校、中途島號航空母艦（CV－41）執行任務，也在1991年第1次伊拉克戰爭的「沙漠風暴」行動（Operation Desert Storm）中執行39次戰鬥任務，後來到美國海軍試飛員學校駕駛超過50種不同飛機，還在NASA進行4次太空飛行任務。現在他服務於選民，無論是過去數十年的軍旅生涯，或是現在，他強調自己始終完全效忠於美國。
凱利說，他看到川普點名他們「犯下煽動叛亂罪」，川普甚至認為他們應該被逮捕、被處極刑，凱利痛批，如果川普政府這些計畫是要恐嚇他們這些國會議員，或是阻止他們追究政府責任，他也不會因此退縮，更不會受那些貪戀權力、不保護憲法的惡棍所欺。
對此，報導引述美國喬治城大學（Georgetown University）法學教授弗拉德克（Steve Vladeck）說法，弗拉德克認為，五角大廈在法律上、憲法上的確有權對凱利進行軍事調查，但美國建國至今，法律方面一直都謹慎看待軍事管轄權用於平民，且最高法院曾多次否決一些授權法令，這些法令試圖對前軍人、軍事承包商和軍眷進行軍事審判。如果僅是因為被指控者有服役經歷，就將他們永久認定為受軍法管轄的對象，這不太合理。
根據「Mark Kelly」官網記載，凱利軍旅表現出色，曾獲頒2枚國防部卓越服務勳章、1枚功績勳章、2枚傑出飛行十字勳章、4枚帶戰鬥V字航空勳章、2枚海軍嘉獎勳章、1枚海軍成就勳章、2枚西南亞服役勳章、1枚海軍遠征勳章、2枚海上服役部署勳帶，以及科威特王國頒發的解放科威特勳章（Kuwait Liberation Medal）等。
