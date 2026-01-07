飛官墜海失聯！ 辛柏毅母親拄枴杖 從澎湖老家搭軍機趕赴花蓮

[Newtalk新聞] 空軍第五聯隊上尉辛柏毅昨日從花蓮基地駕駛 F-16V 單座戰機，執行例行性訓練任務時，因不明原因傳出事故，疑在外海跳傘失聯，目前仍未尋獲，生死未卜。由於失聯飛官本身是澎湖人，而辛柏毅父母心急如焚，今（7）日搭乘軍機趕往花蓮基地，只見母親拄著拐杖，而父親則頭戴鴨舌帽在一旁攙扶，盼兒子能平安歸來。





根據軍方資料，辛柏毅飛行時數達 611 小時，駕駛駕駛 F-16 機型的時數也超過 371 小時，具成熟的飛行經驗並非新手。而昨日晚間 6時 17 分，辛柏毅從花蓮基地起飛，執行例行性訓練任務，並於當晚7時29分，於花蓮縣豐濱鄉東面 10 海浬處，因不明原因跳傘失聯。

對此，空軍隨即成立應變中心，展開搜救行動；國防部也指示海、空、陸軍機艦、兵力以及協請國搜中心、空勤總隊、海巡署等全力投入搜救行動，目前仍未尋獲，飛官生死未卜。





辛柏毅國中導師許文雄稱，辛柏毅本身很認真、有禮貌，曾經訓練過田徑，而他自國三起就非常堅定要往飛行方向走，後來獲得家人支持再前往受訓；他在空軍官校受訓休假時，也常常會回學校找老師。





澎湖湖西村長辛天澤指出，辛柏毅的父親是警察，祖父則在當地經營五金行，他自小在單純純樸的環境中成長，是一名懷抱理想與抱負的年輕人。對於昨晚傳出的消息，村長表示相當震撼；而湖西天后宮主委今早也已前往廟中為他祈福，盼望能夠平安歸來，全村上下都十分憂心。

