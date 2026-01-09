飛官失事第四日 家屬「求問神明」 辛柏毅帶話：找到黑盒子！

飛官辛柏毅跳傘失聯，全網集氣盼平安歸來。 圖：翻攝自IDF經國號臉書粉專

[Newtalk新聞] 空軍第五聯隊上尉辛柏毅6日從花蓮基地駕駛 F-16V 單座戰機，執行例行性訓練任務時，因不明原因傳出事故，疑在外海跳傘失聯，目前仍未尋獲，生死未卜。辛柏毅家屬焦急萬分，只能心碎求助神明，無論生死都只想再見他一面。辛的小姨子昨（8）日深夜再度更新貼文，透露家屬前往花蓮當地廟宇、尋求通靈問事的結果，指辛柏毅讓師姑幫帶話「一定要找到黑盒子」。

辛柏毅小姨子近日接連在社群平台Threads發文，她透露姊姊（辛柏毅愛妻）在事發後一直哭泣，哭到讓人心碎；由於遲遲未能找到姊夫辛柏毅，小姨子也在社群平台發文，懇請廣大網友協助推薦花蓮當地可問事的廟宇，希望藉此詢問辛柏毅的下落。

廣告 廣告

辛的小姨子昨日深夜再度發文說明問事結果，表示通靈的師姑轉述辛柏毅的訊息，稱「一定要找到黑盒子」。她轉述，姊夫提到自己的左手與左肩疑似被衣物或帶子卡住，並表示曾撞到頭部，還透露目前沉在約8,000呎深的海中，但並不清楚確切位置。

更令人心碎的是，辛的小姨子轉述，辛柏毅坦言自己一方面想回家，卻又猶豫著要家人別把他帶回去，原因是擔心自己如今的模樣「變得醜醜的，不想讓姊姊看到」。對於師姑願意以自身承擔風險，協助尋找辛柏毅並傳達訊息，家屬深表感激；然而，辛柏毅卻叮囑「不要把我帶回家」，也讓辛的小姨子悲痛地表示：「你要讓我們多心碎啊。」

辛柏毅的小姨子在貼文最後也轉述，師姑表示意外發生後12天內，將會找到辛柏毅並把他帶回家，並向辛柏毅深情喊話：「我們要相信你，對嗎！！！回家吧。」

查看原文

更多Newtalk新聞報導

傳藍黨團擬選擇性審總預算 卓揆：「挑三揀四」 絕不是正常國家國會審預算的態度

谷立言見韓國瑜、江啟臣！討論美台安全、經濟、人民交流強化合作