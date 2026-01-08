飛官失事 迷失的對美軍購真相 吃相有夠難看
(記者蕭文彥台北報導)空軍花蓮基地一架F-16戰機6日進行夜間執行例行訓練時，在花蓮豐濱外海失事，29歲飛官辛柏毅上尉失聯，國軍、海巡持續搜救中。但民進黨卻忙著發動側翼造謠、卸責給在野黨、立法院。
為此，國民黨團今(8)上午召開記者會嚴正指出，從飛官防寒衣、F-16V新式戰機，到自動防撞地系統（AGCAS）等軍購預算，立法院、在野黨早在2021年就已經審查通過且一毛未刪，結果民進黨政府到現在一件飛官防寒衣、一架F-16V戰機、一台自動防撞地系統（AGCAS）都沒有到貨、沒安裝。甚至連依法三讀通過替國軍加薪的的預算。也不願依法編列，還好意思造謠、卸責給在野黨、立法院？
書記長羅智強表示，民進黨執政有兩個強項，一是把每個危機都變成造謠契機，二是把每一次的悲劇，演成卸責大戲。全國人民非常關心飛官安危，國軍和海巡正盡全力搜救當中，而民進黨正在等不及忙著卸責和造謠。關於飛官防寒衣，立法院不但有審查還一毛未刪通過，民進黨政府付錢買了，卻遲遲未到貨，卻卸責給立法院。新式戰機F-16V預算審查通過一毛未刪，到今天一架都未交機；其中還包括購買自動防撞地系統（AGCAS），一架都沒裝；民進黨唯一有做的就是卸責在野黨、立法院，執政黨肩膀在哪裡？
羅智強正告民進黨政府，請把飛官性命當一回事，人命比武器更重要，先進戰機是飛官安全之所依，先進武器是否到位，是執政黨必須要求賣方準時交貨，竟然推給在野黨？立法院？對得起保家衛國的國軍弟兄嗎？更重要的是，115年度中央政府總預算還未開始審查，是賴清德總統對依法該編列為國軍加薪預算不編列。
羅智強要問賴清德總統，為何要如此瞧不起軍人？在野黨捍衛軍人待遇、尊嚴，要求民進黨政府依法編列預算，這樣都不做不到？不願做？從頭到尾是民進黨政府不合法編列預算，是賴清德總統卡了國防預算。羅智強拜託賴清德總統，可以對國軍的心柔軟一點好嗎？是每一位持槍、在空域巡防、海上巡弋的軍人，保護你賴清德總統的安全好嗎？結果，賴清德總統寧願是個「欠薪總統」，拜託把欠軍人薪水的錢還回去好嗎？
首席副書記長林沛祥表示，國人集氣為失聯的飛官辛柏毅上尉祈福，盼望能平安歸來，同時面對一個越來越荒謬，卻又無法逃避的現實，「我國的軍購，究竟是在保護國軍？還是保護執政黨的政治面子？」檢討F-16事故原因，不是要找替罪羊，而是不希望有下一位飛官用生命替制度補破洞。但事實上在抽絲剝繭後看到，是一個「一要三沒有」的軍購現實-只要撥錢、沒有到貨、沒有安全、沒有把人命當回事。
林沛祥指出，外界陸續揭露F-16在升級後的模組化任務電腦系統(MMC)，也就是戰機的「任務中樞大腦」，整合、運算、管理所有作戰任務相關系統，發生疑似故障，甚至出現非人為操控的「鬼轉」現象。2024-2025年F16-A/B更新飛行操作系統之後，嘉義基地更傳出多起超出滾轉限制、急墜靶場的案例。林沛祥要請問國防部，是在做飛行系統測試？還是在飛官身上做實驗？
林沛祥說，培養一位飛官動輒億元投入，民進黨政府對於飛航安全系統交貨延宕，提不出合理交代，出事責任沒人扛，綠委王定宇還出來高喊：「在野黨請盡速審查國防特別預算」。但事實是，自動防撞地系統（AGCAS）應在2023年就要全面安裝，2025年完成，結果2026年了，自動防撞地系統（AGCAS）未到貨、未安裝，甚至飛官防寒衣也是用「希望」今年可以到貨。原來，飛官的性命是用「希望」來維護。
林沛祥表示，真正傷害國防的，不是監督，而是失能；真正拖垮戰力的，不是審查，而是無能。當綠委王定宇還在帶風向，要求在野黨為軍購背書時，國軍弟兄卻是在用生命在守護中華民國。林沛祥強調，國民黨絕對支持國防預算，也請民進黨記住，國防不是口號，軍購不是朝貢，而良心不應該在預算表裡消失。
副書記長徐巧芯表示，飛官辛柏毅上尉仍在持續搜救當中，希望國人能夠集氣，能夠帶來好消息。同時，檢視國防部對於飛官安全到底還有什麼問題亟待解決？2018年空軍發生軍機失事意外，國防部決定在F-16機隊全面安裝自動防撞地系統（AGCAS），美軍在2014年已經全面F-16系列掛載同一系統，2016年F-16V系列列為標準配備。徐巧芯提到，在非戰損事故當中最常出現的事故，包括低空撞地、G力昏迷、空間迷向。
徐巧芯指出，近年立法院審查國防預算時，朝野都同意空軍必須安裝自動防撞地系統，但迄今一架都沒有安裝，立法院預算審查全數通過一毛未刪，國防部給出許多未能如期安裝的理由，但國防部應該站在飛官安全的角度催貨，而不是把美方或軍火商遲交貨的理由，跟國人再說一遍。徐巧芯質疑，站在國防安全、飛官安全上，國防部難道不該嚴正要求賣方，如期交貨嗎？
徐巧芯退一步說，未到貨的F-16V新式戰機都已經安裝自動防撞地系統，如果沒有延宕，2025年空軍至少有10架F-16V，有安裝自動防撞地系統。徐巧芯還提到，當初購買F-16V的原因之一，是有關飛安系統上有更好的優化，除了自動防撞地系統，還有地形警告、低空飛行輔助優化等。假設飛官出現失能狀況，相關系統會自動做出判斷，強制接管戰機，這對夜航、長時間滯空警戒，提供安全效能，避免人為錯誤。
徐巧芯表示，F-16V除了有優異的戰鬥性能外，更重要是更能夠保障飛官安全。但國防部長顧立雄不斷強調1架已經在測試，55架已經組裝完畢，但國防部迄今仍不能保證今年有幾架會交機。
針對飛官防寒衣部分，徐巧芯嚴正表示，在2021年國防提出部地面支援裝備需求，其中就包含飛官防寒衣，也完成開口合約；但國防部到了2025年才編列4000萬元預算與廠商簽約，但何時能夠到貨？國防部不斷改口，最新的說法是今年3月會交貨。簡言之，飛官防寒衣早就編列預算立院通過，國防部也和廠商簽約，就跟自動防撞地系統、F-16V一樣，預算編了、一毛未刪、全沒交貨。
徐巧芯強調，每年國防部的預算，只有必要性、急迫性，國民黨一定全力支持通過，但居然有綠委指責藍白不審預算，但事實是，預算給了，全沒到貨，是誰的問題？徐巧芯提醒國防部，軍事採購不要只想著戰鬥性能，軍人安全更重要，尤其是基層官兵的裝備，更應該優先考量安全性能，若不能把國軍安全擺第一位，以後會有誰願意讓自己的孩子從軍呢？
外交國防委員會召委馬文君表示，針對國防預算運用上，民進黨政府及民進黨立委第一時間喊話在野黨盡速審查預算，這樣的行為簡直是可悲又可恥。事實上，F-16A/B升級案，以及F-16V採購案，預算從1100億元，增加到1400多億元，期程從原來的民國101年-112年要完成，後又延長到117年，現在還不知道屆時是否能夠完成，但這些預算立法院早已編列，且一毛未刪。
馬文君指出，F-16升級案為了加強靈活度，設計配裝並不平衡，如果沒有飛控電腦，戰機會出現轉圈圈「鬼轉」現象，任務電腦出問題還勉強派飛，這對飛行員造成無可預判的飛安影響。馬文君提到，近年國防預算編列無論是在武器、戰機、船艦升級，或是軍購、投資，外交國防委員會都希望國防部必須重視整體安全考量。例如三軍均增購人員落水定位器，讓全軍都能在發生落水意外時，能在第一時間定位找到人；又如早年F-5E缺少緊急彈射椅，國防部才緊急採購彈射椅。
馬文君進一步提到，現在發現飛官沒有防寒衣，原來預算編列，也付錢買了，卻還沒到貨。現在發生墜機事件，外界才發現防撞系統，根本還沒裝設在F-16上。馬文君說，國防部應該用最好的專業，做全軍整體評估，戰機、飛行員應該要有防撞系統、防寒衣，這些「應該」都必須在整體軍購、升級中設想到，而不是發生意外才發現什麼也沒有，造成整體國防戰力損失。
馬文君強調，F-16是我國主力戰機，也是全球擁有數量最多的國家，除了140架F-16A/B外，還另有新購未到貨的66架F-16V，一但F-16戰機出現狀況，對我國空防造成極大影響，甚至無法形成有效戰力。馬文君呼籲國防部不要再推託，痛定思痛做好補強工作，猶記得日前國造勇鷹號教練機失事意外，迄今國防部一直未能向國人說明原委，國防部必須給國人一個交代。
