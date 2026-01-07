飛官失聯 管碧玲：盼白天視線改善有助尋獲

▲花蓮空軍基地一架F-16V單座戰機（機號6700）6日晚間執行夜航訓練時突失聯，飛官辛柏毅上尉於晚上7時29分疑跳傘逃生，國軍正展開海空救援。（圖／翻攝畫面）

[NOWnews今日新聞] 花蓮空軍基地一架F-16V單座戰機（機號6700）6日晚間執行夜航訓練時突失聯，飛官辛柏毅上尉於晚上7時29分疑跳傘逃生，國軍正展開海空救援。海洋委員會主委管碧玲今（7）日說，搜尋到現在，仍未發現辛姓飛官，國軍、國搜系統鍥而不捨在運作中。海巡弟兄在海上搜尋一夜，希望白天視線改善，能有助於尋獲。願一切平安，希望把飛官救回來！

管碧玲6日晚間也說，花蓮海巡隊10095艇已趕赴現場，海巡弟兄破浪而行，加速前進，施放海難測流浮標（SLDMB）引導搜救了！希望藉由對海流的掌握，趕快找到辛飛官！「大家繼續幫忙祈禱，我們需要更大的集氣！希望平安！」

