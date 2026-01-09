飛官家屬無助求問宮廟：辛柏毅說撞到頭 想回家但又怕

空軍花蓮基地上尉飛官辛柏毅駕駛F-16V戰機，於1月6日晚間執行夜航訓練時墜海失蹤，至今已超過62小時。軍方聯合海巡署、空勤總隊等單位持續進行海空搜救，仍未尋獲人機蹤跡。

今日上午傳出搜救重大進展。軍事粉絲專頁「Taiwan ADIZ」率先披露，海巡署CG-605旗津艦在北緯23度05分、東經121度33分，約台東三仙台東方外海處，發現一件橘黃色疑似救生衣的物體在海面載浮載沉。消息一出，各界高度關注。

海巡署隨即派員打撈該物體。經船隻靠近仔細檢視後，確認該橘黃色物體並非空軍制式救生衣，僅為普通海漂廢棄物。空軍方面亦證實，該物品與辛柏毅所穿著之救生衣無關。軍事粉專隨後刪除貼文並更新說明。

搜救工作在惡劣海象中持續進行。海巡署統計，自昨晚至今日上午9時，已派遣4艦16艇次、岸際132車296人投入搜尋。現場海象風力達6至7級，陣風9級，浪高3公尺，搜救難度極高。

面對親人失蹤超過60小時，家屬心急如焚。辛柏毅的小姨子昨日前往宮廟問神，透過社群媒體發文表示，神明指示辛柏毅目前卡在8千呎深的海水中，左手左肩被衣物或帶子纏住，頭部曾受撞擊。文中透露，飛官想被找到卻又猶豫，擔心外觀受損不願讓家人看見。

家屬淚訴希望能找到黑盒子，並不斷呼喚飛官回家。網友紛紛留言集氣，有人表示願意吃素一個月祈求平安尋獲。然而，也有民眾認為宮廟說法缺乏科學根據，不應在此時刻過度渲染。

從花蓮豐濱大灣到台東三仙台一帶海域，民眾持續目擊海巡艦艇在海上執行搜索任務。海巡署表示，儘管海象惡劣，但不會放棄任何搜救機會，將持續配合國軍及各搜救單位全力搜尋。

