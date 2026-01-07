飛官未穿防寒衣 王定宇籲白藍別再卡預算

立法委員王定宇。(劉祐龍攝影)

空軍飛行員辛柏毅上尉駕駛機號 6700 的 F-16V 戰機，昨6日晚間於花蓮外海執行夜航訓練時失聯，傳出疑似因戰機「模組化任務電腦」（MMC）訊號異常，在跳傘後約 8 秒雷達光點消失，位置約在花蓮靜浦東方 8.5 浬處。





針對飛官未穿著防寒飛行衣一事，民進黨立委王定宇今(7)日呼籲在野黨勿再阻擋國防預算，讓國軍能獲得必要裝備與資源。





王定宇指出，防寒飛行衣對於落海飛官至關重要，目前幻象 2000 戰機飛官已有配置，慢速機種也具備相關裝備，但 F-16 飛官仍有補強空間。台灣冬季海水溫度偏低，防寒衣可大幅延長存活時間，爭取搜救黃金時機，他關切相關裝備交貨期程能否再行縮短。

王定宇並呼籲，藍白立委應盡速讓年度國防預算及國防預算特別條例付委審查，避免因政治攻防延宕裝備籌補，影響第一線官兵安全。他強調，給國軍足夠資源，才是真正支持國防。





除防寒衣外，王定宇也提到，飛行員落水後所使用的個人發報器，是否存在入水後訊號不良或故障率偏高問題，均應一併檢討；至於 MMC 是否確實發生故障，仍待專業單位釐清。他強調，當前最重要的是全力搜救，儘速尋回飛官，這也是家屬與國人最殷切的期盼。





王定宇最後表示，飛安事件應交由專業單位調查釐清，找出原因並補強漏洞，避免憾事重演，也呼籲國會善盡審查責任，不要讓看不見的風險持續存在。