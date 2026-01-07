飛官沒穿防寒衣？綠委籲藍白委快通過預算

▲王定宇呼籲，希望藍白委員盡速將國防預算、國防預算特別條例付委。（圖／王定宇辦公室提供，2025.08.29）

[NOWnews今日新聞] 空軍一架F-16V戰機昨晚執行例行夜間訓練任務時，在花蓮豐濱鄉以東海面上失事，上尉飛官辛柏毅疑似跳傘至今仍失聯，對於F-16飛官沒有穿著防寒飛行衣一事，引起外界關注。民進黨立委王定宇今（7）日強調，防寒衣相當重要，希望藍白委員，盡快讓國防年度的預算、國防預算的特別條例法律案付委，讓國軍弟兄有足夠的資源，從事保護國家的任務。

空軍1架F-16V戰機昨晚失聯，辛柏毅疑在花蓮豐濱鄉東面10浬跳傘，各單位搜救中；空軍指出，辛柏毅曾3度喊預計跳傘，隨後雷達光點消失，無法確定是否跳傘。

外界關切F-16V位穿著防寒衣一事，王定宇表示，目前幻象2000有，慢速機也有，希望飛官能撐得夠久，讓搜救單位可以找到他，而防寒衣相當重要，因此防寒衣的交貨期程是否再縮短？希望藍白委員，盡快讓國防年度的預算、國防預算的特別條例法律案付委，讓國軍弟兄有足夠的資源，從事保護國家的任務。

王定宇提到，除了防寒衣外，飛行員使用的發報器品質是否有問題、故障率是否偏高？這是後續亡羊補牢要追蹤的事；他說，相關問題還有待查證，現在最重要的，就是盡速把飛行員找回來，這也是其家人、國家最期待、最關心的是。

至於飛安事件的判定，王定宇說，應交由相關的專業單位做出判定，判定原因後，把原因堵住、不要再讓它發生；他強調，會追蹤相關問題，把洞補強起來，讓飛行員有最好的裝備、充足的資源，來保護國家。

王定宇呼籲，希望藍白委員盡速將國防預算、國防預算特別條例付委，再阻擋對國家的國防，不利第一線操作的國軍弟兄姊妹，也導致一些看不見的危險，「國會審查預算是我們的本責，盡量把責任做好，給國軍充足而必要的支持，這才是真正的支持國防」。

另外，就防寒飛行衣的部分，國防部表示，已經採購，台灣是採軍規模式向美國採購，有關交貨期程，慢速機已經交貨，戰鬥機部分，預劃是在明年1月左右會開始交貨。

有關 Auto-GCAS的部分，國防部提到，因為Auto-GCAS的系統是跟美國國民兵一起做系統的研改，相關進程會推進美軍要儘速地來完成，希望按計畫並且提前，在年底獲得Auto-GCAS的相關裝備。

