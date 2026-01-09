飛官沒防寒衣也怪藍白 他一句嗆爆綠委

▲失聯飛官辛柏毅上尉下落不明，還沒有防寒衣，民進黨立委王定宇要國民黨別再擋預算。（圖／王定宇辦公室提供）

[NOWnews今日新聞] 花蓮空軍基地一架F-16V單座戰機（機號6700）6日晚間執行夜航訓練時突失聯，飛官辛柏毅上尉於晚上7時29分後下落不明，國軍正展開海空救援。不過辛柏毅竟連防寒衣都沒有，讓各界譁然，民進黨立委王定宇要國民黨別再擋預算，國民黨立院黨團書記長羅智強批，民進黨又在甩鍋卸責。

羅智強說，事故發生後，全國社會原本聚焦於搜救行動與為飛官集氣，但民進黨及部分民代卻急於指責在野黨「阻擋國防預算」，將悲劇轉化為政治攻防工具，執政黨面對危機時，習慣以指控在野卸責，卻對應被檢討的執政失能問題選擇避而不談。

廣告 廣告

羅智強表示，事故後外界再次發現多項關鍵軍備未到位，包括可在飛行員失去反應時自動介入、避免戰機墜毀的「自動防撞地系統（AGCAS）」，目前並未裝設於我國F-16V戰機上；此外，能在飛行員落海後延緩失溫的防寒衣，也尚未完整配發，顯示飛行安全防護仍有重大缺口。

羅智強指出，這些問題並非在野黨刪減預算所致，而是「預算通過、經費已花，裝備卻未到位」的結果。他說，防撞系統早在2019年納入F-16A/B性能提升計畫，原訂期程至2023年，卻因交貨延宕延至2028年，至今仍未取得；同樣情況也發生在防寒衣採購案上，相關預算均已審議通過。

羅智強強調，立法院對新戰機、防撞系統與防寒衣預算皆有審有過、未予刪減，卻屢屢出現買了卻未到、未裝的情形，相關責任不應推給在野黨。他指出，飛行員的培訓與性命至關重要，呼籲執政黨正視裝備交付與管理問題，確保國軍安全。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

飛官沒防寒衣不等於草菅人命！綠議員批藍炒作：最高興的是解放軍

F-16失事被扯不審預算 徐巧芯反問國防部：為何防寒衣還沒到貨

飛官沒防寒衣！王定宇稱藍白擋預算 藍嗆：裝備沒到位要怪執政黨